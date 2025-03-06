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傳盧比歐被架空！白宮外交決策最後才知　美媒推測最多撐18個月

▲▼美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）

▲盧比歐在名義上是政府最高外交官，但他對於缺乏外交政策影響力感到不安。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普、副總統范斯在白宮大吵的景象引發全球關注，在此同時，國務卿盧比歐（Marco Rubio）「靈肉分離」的樣子也引發話題。如今有消息人士透露，盧比歐最多撐18個月就會辭職。

浮華世界（Vanity Fair）指出，這場爭吵把川普政府內部的分裂檯面化，也就是盧比歐私下對於川普把他邊緣化感到沮喪。4名共和黨人指出，盧比歐向來是烏克蘭的支持者，對俄鷹派，在名義上是政府最高外交官，但他對於缺乏外交政策影響力感到不安。

其中一名消息人士透露，他們覺得盧比歐往往是最後一個知道白宮外交決策的人。

▲▼ 川普和澤倫斯基爆發爭執時，國務卿盧比歐（Marco Rubio）也在場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼其中一名消息人士透露，他們覺得盧比歐往往是最後一個知道白宮外交決策的人。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 川普和澤倫斯基爆發爭執時，國務卿盧比歐（Marco Rubio）也在場。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，盧比歐對於川普的不滿早在澤倫斯基這次訪美之前就在醞釀。川普任命9名外交政策特使，負責加薩、俄烏戰爭等事務，這讓盧比歐感到措手不及。此外，這群特使在白宮都設有辦公室，這也讓人覺得特使比盧比歐更容易接觸到川普。

除此之外，盧比歐也不贊同川普撤銷前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）維安隨扈的決定；消息人士透露，盧比歐與蓬佩奧關係不錯，所以川普這項決定讓盧比歐很難堪。就在今年1月，盧比歐針對蓬佩奧被撤銷一事說明，「我們不希望任何美國人受到傷害，但我們為誰提供安全保障的決定必須基於風險評估，這些風險評估已經完成，得出這樣的結果與結論」。

盧比歐風格堅守建制派，從來不屬於川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營，與川普過去也有過一段恩怨。2016年，川普與盧比歐都參與共和黨總統提名初選，當時川普笑盧比歐太嫩，盧比歐反罵川普是
「騙徒」（Con Artist）。

在川普贏得共和黨支持之後，盧比歐努力爭取川普認可，川普也在2021年支持盧比歐競選連任參議員。到了2024年美國總統大選期間，傳出盧比歐是川普副手人選之一；只不過共和黨人士指出，川普讓盧比歐當國務卿只是安慰獎。

只不過如今問題點在於，隨著川普把美國外交政策推向未知水域，盧比歐到底還會挺川普政府多久？消息人士推測，盧比歐最多只會待18個月，就會辭職走人。

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