川普2.0來襲！日經：「台美關係」不會切斷　但風險與壓力驟升

▲台積電董事長暨總裁魏哲家在川普面前宣布加碼對美投資。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

台積電董事長暨總裁魏哲家本週遠赴白宮，在美國總統川普面前宣布規模1000億美元的對美投資計畫。專家分析，川普重返白宮後，雖不會切斷台美關係，但可能使其變得更複雜、且難以預測。川普曾批評台灣「偷走」美國晶片生意，並揚言對台灣半導體課徵100%關稅，顯示可能將採取更強硬的經貿手段。

根據《日經亞洲》，川普在競選期間指責台灣仰賴美國軍事保護，卻未付出足夠代價。今年1月，他進一步揚言對台灣半導體課徵100%關稅，引發台灣企業憂慮。本週稍早，台積電宣布將在美國追加1000億美元投資，顯示台灣試圖安撫川普政府，避免受到貿易制裁影響。

在國防方面，川普第一任期內批准超過180億美元的對台軍售，包括F-16V戰機與M1A2T戰車。然而，川普前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）曾透露，川普將台灣視為「富裕國家」，認為美國不應該為台灣的國防買單。如果這種交易模式持續，台灣恐將面臨更大壓力，不得不購買更多美國武器，以彌補貿易逆差，而非基於戰略考量。

此外，川普的外交政策可能削弱台灣的國際參與機會。賴清德政府積極爭取加入CPTPP及WHO，但川普一向優先雙邊協議，曾退出世衛並拒絕CPTPP談判。若川普繼續推行「美國優先」政策，台灣恐在國際社會進一步被邊緣化。

面對變局，台灣必須加強自主國防工業，以降低對美國軍售的依賴。在經濟層面上，則應深化與日本、南韓及歐盟的合作，並擴展與東南亞的貿易關係，以減少川普政策變動帶來的風險。報導認為，台美關係雖不會中斷，但未來走向勢必更加複雜且難以預測。