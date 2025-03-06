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美喊卡軍援、情報分享　烏克蘭恐今夏前「耗盡美援彈藥」

▲▼ 俄烏戰爭。（圖／路透）

▲俄烏戰爭開打迄今第4年，前線長達1000公里，如今美國軍事援助喊停，將對烏克蘭產生深遠影響。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國不只全面暫停對烏克蘭的軍事援助，也暫停與烏克蘭分享情報。烏克蘭一名高階情報官員透露，美國援助的彈藥武器可能在2至3個月內用完，也就是在今年夏天之前耗盡，「這之後戰況將變得非常困難，不至於完全崩盤，但我們將會被迫更快地從部分地區撤出」。

金融時報報導，俄烏戰爭開打迄今第4年，烏軍還在抵禦俄軍的攻擊，戰場前線長達1000公里，如今美國軍事援助喊停，將對烏克蘭產生深遠影響。美國國務院數據顯示，過去3年，美國軍事援助總額達659億美元；儘管國會撥款近1750億美元，但只有部分直接撥給烏克蘭，部分經費花在其他地方，例如在美國訓練烏軍等。

烏克蘭正在使用的5套美製愛國者（Patriot）系統一旦發生攔截彈短缺的狀況，防空能力將會遭受重創。

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）已承認，愛國者是當前唯一可擊落俄羅斯飛彈的系統。芬蘭智庫「黑鳥集團」觀察俄烏戰爭的分析師卡斯特黑勒米（Emil Kastehelmi）坦言，假如烏軍被迫停止使用最先進的防空系統，「烏克蘭最終得要做出艱難的優先次序，是要保衛機場？或是發電機？或是製造武器的工廠？」

烏克蘭現階段使用大量美國武器與車輛，這些都需要持續維護與穩定備件供應。美國提供的海馬士（HIMARS）多管火箭發射器可讓烏克蘭摧毀俄羅斯控制土地上的高價值目標，例如指揮所與後勤中心，也能讓烏軍使用遠程Atacams飛彈，打擊300公里外的俄軍目標。

卡內基國際和平基金會高級研究員考夫曼（Michael Kofman）透露，「我們將會在數月內開始看到重大影響，這主要會與烏克蘭進行精確打擊的能力有關」。

另據華爾街日報，美方認定，比起暫停武器交付，從情報供應這方面下手的效果較佳。「經濟學人」記者卡洛爾（Oliver Carroll）說，美國不只切斷給海馬士長程火箭瞄準需要的衛星數據，烏克蘭空襲警報系統所需的衛星數據也同樣喊停，讓烏軍收不到遠程打擊需要的即時資訊。

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