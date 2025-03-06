產學研合作「復旦國金＋東森自然美」大於二　AI助力美業革新升級

▲復旦大學國際金融學院與東森自然美集團共同舉行溯源成果發表會。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

復旦大學國際金融學院與東森自然美集團於2024年建立產學研基地，將科技、創新和教育交匯貫通，著手打造美容全健康領域的全行業標桿範例。雙方近日於復旦大學本部校區舉辦溯源成果發表會，將戰略合作發揮「1＋1」大於二的效果，透過區塊鏈技術在美業的深度應用、AI智能服務升級等，共推美業科技革新升級，促進行業高質量發展，打造全球美業全健康領域標桿範例。

▲復旦大學國際金融學院副院長張純信。（圖／主辦方提供）

復旦大學國金學院副院長張純信表示，雙方在2024年金融美業區塊鏈合作中取得重大進展，東森自然美藉引入區塊鏈一品一碼，為產品賦予「數位身份」，實現產品在生產、流通、銷售等環節的全程追溯，確保產品資訊的真實性和透明度，有效提升消費者信任，對構建良性發展生態具有重要意義。

張純信進一步指出，「東森自然美通過引入區塊鏈技術，不僅對供應鏈產生深遠影響，也對集團的未來發展具有重要戰略意義。 」

▲東森集團總裁王令麟。（圖／主辦方提供）

東森集團總裁王令麟先對張純信副院長及團隊取得的重大科研成果和進展表示肯定。王令麟提到，東森自然美成立54年來，始終致力於為消費者提供天然、安全、有效、值得信賴的美容護膚產品，造福萬千華人女性，「2025年是東森自然美邁向百年企業的關鍵年。」

王令麟指出，圍繞「AI科技·美業·全健康」，雙方攜手深化區塊鏈金融合作，不僅是集團擁抱科技、推動行業升級的重要舉措，更有利於構築美容全健康行業的「信任之鏈」，「未來通過雙方的共同努力，區塊鏈與AI的深度融合，探索美容全健康產業發展新路徑，為消費者帶來更優質的產品和服務體驗。」

▲復旦大學國際金融學院與東森自然美集團產學研合作實現階段性目標。（圖／主辦方提供）

基於2024年區塊鏈技術為產品賦予「數位身份」的成功實踐，雙方於2025年將啓動全產品線「數位身份」落地實施，並開展試點與智能合約的聯動應用，經由產品質檢、物流及售後服務降低市場摩擦成本。

東森自然美健康食品則是依託智能合約，提供完善的售後服務保障，消費者掃碼即可獲取原料溯源、生產批次、功效驗證等全鏈路數據，降低消費者試錯成本，提升消費者對品牌的信任度和滿意度。

值得注意的是，「智能合約」從理論構想步入實踐階段，也是東森自然美堅持以「人證、物證、科學作見證」核心理念的實踐成果。

此外，東森自然美也持續緊跟新科技浪潮，正著力研發「AI智能美膚顧問」系統，基於現有的5億肌膚大數據庫，整合復旦大學金融科技研究中心的大數據分析能力，使用戶膚質、生活習慣及健康數據相結合，提供個性化護膚方案。

AI算法也將深度參與產品研發，憑藉模擬亞洲女性皮膚老化機制，開發更尖端優質化妝品，並有效縮短研發週期50%以上。

復旦國金與東森自然美的合作，不僅是學術與產業的深度融合，更是一場以科技重塑美業未來的技術性革命。金融科技從理論到產業應用的跨越，將供應鏈金融與區塊鏈結合，為行業提供可行性方案，雙方合作的「普惠美業計劃」預計在3年內，扶持大陸500家中小美容院，實現數位化升級。

東森自然美作為港台雙上市企業，在全球擁有超過2000間以上的門市，在美容全健康領域的探索和實踐有著天然優勢，通過校企強強聯合實現美麗結盟，將科研成果及時高效的轉化落地，普惠消費者，促進資源整合與優化配置，實現以發展新質生產力為核心的，推動全行業技術創新和產業升級。為企業發展注入強勁動力。

本場成果溯源成果發表會，出席人士包括上海市台辦經濟處副處長、上海市台協秘書長馬駿、復旦大學國際金融學院副院長張純信、東森集團總裁王令麟及雙方高管和代表等。