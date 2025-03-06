成醫參加美國拉斯維加斯醫療資訊暨管理系統展會　聚焦醫療AI與數據應用優化

▲成大醫院李經維院長率團參加全球知名且具影響力的健康醫療IT年度盛會「HIMSS 2025醫療資訊暨管理系統展會」，展示成大醫院鏈結AI技術與病歷大數據分析主題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成大醫院李經維院長率團參加全球知名且具影響力的健康醫療IT年度盛會「HIMSS 2025醫療資訊暨管理系統展會」，展示成大醫院鏈結AI技術與病歷大數據分析主題，整合醫療數據與生理監測資料，打造更智慧、高效的臨床應用。

成大醫院透過廣達QOCA aim低代碼平台，整合來自廣達IoT設備（QOCA apc與QOCA abc）蒐集的生理數據，以及成大醫院病歷資料整合平台(CARD)的資料。透過雙方資通訊流的整合與橋接，快速建置模型或進行推論，實現高效的數據應用。推論結果能以視覺化電子白板(Dashboard)呈現，若偵測到異常情況，系統將自動發送警示，通知醫療照護團隊進行即時處置。這樣的應用不僅提升臨床決策的準確性，也體現人工智慧與大數據在醫療領域的實際應用與持續優化。

成大醫院病歷資料整合平台(CARD)，累積2011至2023年共13年的電子病歷數據，涵蓋門診、急診、住院、檢驗檢查、醫療儀器監測數據，並整合衛福部資料，成為臨床研究的重要基礎。

成大醫院也運用QOCA aim低門檻的自動機器學習平台，讓臨床醫師與研究人員無需撰寫程式，即可透過圖形化介面建構AI模型，進行疾病預測、臨床決策輔助及醫療管理。

成大醫院李經維院長表示：「透過導入先進的科技工具，我們得以活化核心大數據，加速臨床照護應用，實現高效且永續的數據應用模式，為智慧健康生態系統奠定堅實基礎。」成大醫院此次參展，積極展示在智慧醫療領域的創新成果，並學習國際資通訊串流架構，進一步提升醫院的資訊整合能力與國際競爭力。