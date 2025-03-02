台中女刮刮樂沒中獎失意變失憶　警火速破獲烏龍丟車案

▲▼台中女刮刮樂沒中獎失意卻變失憶，警方火速破獲烏龍丟車案。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市29歲徐姓女子日前驚覺停在住家門口的機車不翼而飛，且皮夾內短少300元，擔憂怎麼去上班？警方根據徐女描述前一晚行蹤後迅速「破案」，原來徐女花了300元刮刮樂未中獎，心情難過就直接走回家，機車還放在彩券行門口，徐女回想這起自己搞出來的烏龍失車案，深覺不好意思，也連聲向員警致謝。

徐女日前下午2點多，在家人陪同下神色焦急的走進勤工派出所求助，她回憶說，前一晚下班回家後，便將機車停放在家門口，一進屋就順手將皮夾放在門口椅子上，接著便上樓休息，隔日出門準備上班，卻發現機車離奇失蹤，且皮夾也少了300元，擔心家門遭到宵小入侵。

巡佐陳俊清、警員林治融隨即陪同徐女返家確認，發現家門並無破壞痕跡，屋內也沒有遭竊跡象，讓人百思不得其解為何皮夾內短少300元，調閱巷口監視器，也沒看到機車被騎走的畫面，研判徐女可能遺忘某些關鍵記憶。

經員警進一步詢問，徐女才想起前一晚回家前曾到過住家附近的彩券行，警方循線前往250公尺外的彩券行，一眼便發現她「失蹤」的機車還停在門口。

當員警帶回這個好消息，徐女連忙翻找外套口袋，赫然發現機車鑰匙安然無恙，這才猛然想起，原來自己買完刮刮樂後，因未中獎而悶悶不樂，忘了騎車回家，皮夾內短少的300元，正是她當晚的「投資」，全案宣告偵破。