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首起！菲律賓FA-50戰機「夜間行動」失聯　機上2人下落不明

▲▼南韓航空航天產業公司（KAI）完成交付12架FA-50PH型輕型攻擊機給菲律賓。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 菲律賓FA-50戰機。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓空軍（PAF）4日證實，一架FA-50PH戰機在執行「戰術夜間行動」中失聯。發言人說明，這架戰機4日凌晨在抵達目標區域前幾分鐘與其他飛機失聯，另一架FA-50PH直到返回宿霧麥克坦島的空軍基地前持續試圖聯絡但仍無果。軍方現已展開全面搜救，優先尋找機上2名飛行員。

根據菲律賓通訊社（PNA），菲國空軍發言人卡斯蒂約（Maria Consuelo Castillo）表示，軍方正動用所有可用資源，進行大規模搜索行動，若有進一步消息將對外公布。由於搜救及可能的回收行動仍在進行，軍方未透露更多細節。

這是菲律賓FA-50PH戰機服役以來首宗重大事故，目前未公開機尾編號。這批FA-50PH戰機共12架，菲律賓以189億披索向南韓航太工業公司（KAI）採購，於2015至2017年間交付，時速最高可達1.5馬赫，可搭載包括AIM-9「響尾蛇」紅外線導引飛彈等空對空飛彈及輕型機砲。

卡斯蒂約說明，這架飛機的任務是支援聯合指揮部行動，機上飛行員均配有個人定位發射器，可發送訊號協助救援單位定位，但未透露這些裝置是否正常運作。此外，FA-50PH也配備黑盒子，將有助調查事故原因。

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