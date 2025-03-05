台灣飛義大利客運每周擴大為19班　航點新增威尼斯

▲民航局長何淑萍與義大利民航局主席皮耶路易吉·翁貝托·迪·帕爾馬，完成兩國空運服務協定修約簽署。（圖／民航局提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣與義大利空運服務協定今(5日)完成修約簽署，客運容量將由各方每周7班大幅擴增為每周19班，航點除羅馬、米蘭外，再新增威尼斯。

交通部民用航空局局長何淑萍與義大利民航局主席皮耶路易吉·翁貝托·迪·帕爾馬（Pierluigi Umberto Di Palma）今完成台義空運服務協定修約簽署，擴增我國往返歐洲的航班密度，為台義兩國空運寫下新篇章。

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民航局表示，本次協定修正後，客運容量班次由各方每周7班大幅擴增為每周19班，航點除羅馬、米蘭外，再新增威尼斯；貨運容量班次每周3班中，新增各方得享貨運延遠第5航權每周2班，有效提升航空公司客貨運營運空間與彈性。

▲台義空運服務協定修約簽署。（圖／民航局提供）

目前中華航空公司飛航羅馬客運航線每周3班，長榮航空公司飛航米蘭客運航線每周4班，去(113)年平均載客率達81%。根據113年觀光統計資料，台義間兩國互訪人數超過7萬人，較112年同期成長超過20%。

民航局表示，在雙方民航局攜手努力下，順利達成修約增班，將更有助於雙方航空公司視市場需求增闢航班，提升民眾往來臺義兩國之便利性，促進我國與歐洲之間的經貿往來與觀光文化交流。