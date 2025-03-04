霧鎖金門3天！1811人困機場「掃光超商貨架」　緊急啟動軍機疏運

▲霧鎖金門3天，約2000人擠滿機場。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門今(4日)受到濃霧影響，機場航班也大亂，今晨一位難求，600多名旅客一早6點到場補位，現場擠滿候機人潮，後補人數已超過1811號，金門航空站協調加開華信金門往台北班機，另外也啟動軍機疏運，將旅客載往台北以及高雄。

氣象署指出，今日金門及馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，金門及馬祖已或將出現能見度不足200公尺的現象，籲請民眾注意。

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▲超商貨架遭掃光。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

霧鎖金門3天，機場超商物品都被旅客掃空，今天一早600多名旅客到場補位，到早上10時許，後補人數已超過1811號，為了疏運人潮，協調華信加班機金門往台北下午2點55起飛。另外也啟動軍機疏運，共2班軍機，306人飛往台北，146人飛往高雄。

金門航空站主任洪念慈建議，如果沒有訂好金門回台北的班機的話，最好留在廈門玩一晚再過來，不然有時候真的沒辦法回去，因為航班畢竟是有限，能調到飛機就很不錯了，有飛機沒有組員也走不了，有組員沒有飛機也走不了，所以這個部分比較麻煩，尤其在金門三、四、五這三個月，這種時段盡量不要來試，金門往台灣目前沒有海運，有也是臨時的 。