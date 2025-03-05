快訊／3惡煞被逮！受王大陸教唆打司機　幕後黑手藏鏡人仍在查

記者陸運陞、劉人豪／新北報導

藝人王大陸接連因逃避兵役、教唆傷害Uber司機遭調查，今（5）日新北地院裁定500萬元交保。王大陸與司機發生糾紛後，向友人游翔閔抱怨，游男委託他人尋車動手，動手毆打的3人今分別於桃園、台中遭警逮捕，而指揮3人的幕後黑手警仍在追捕中。

▲王大陸涉教唆打司機，警逮3人繼續追幕後黑手，圖為毆打司機的林男。（圖／記者陸運陞攝，下同）

王大陸日前爆出偽造不實病歷閃兵，4日又爆出與Uber司機起糾紛，教唆游姓友人痛毆司機，將人打得半死不活，2人雙雙被依殺人未遂罪拘提到案，經過檢方調查，王大陸、游男的案由均改為傷害。該案曝光關鍵在於檢警在王大陸被查扣的手機中發現，王將當時拍下的照片傳訊息跟朋友炫耀，才意外揭露此事。

▲毆打司機的彭男。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，林男、李男、彭男接受指示去跟蹤Uber司機，於2024年4月25日，分別開兩台車跟蹤Uber司機，司機發現有異狀，就跑去派出所說被跟蹤，但因查無不法，所以司機隨後離開，但3人在華中橋又堵到司機，當場攔車打人後落跑，司機再度到派出所說遭人毆打，警詢問是否需要協助或驗傷，隨後司機離開後就沒再返回派出所沒返回，因此無報案資料。

▲毆打司機的李男。（圖／記者陸運陞攝）

今日王大陸500萬交保、游翔閔羈押禁見，警方繼續追查動手毆打司機的3人，目前已在桃園逮獲彭男、林男，以及在台中的李男，至於指揮3人的幕後黑手警方仍在追捕中。