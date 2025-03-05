日網紅嘲諷「天坑活埋慘劇」　全網炎上二度謝罪

▲日本百萬網紅中町兄妹因為隨意評論意外事故，導致失言謝罪。（圖／翻攝網路）

圖文／鏡週刊

日本網紅「中町兄妹」的YouTube有169萬的訂閱者，但是言行不時惹議，他們近日錄製影片公開謝罪，原因是態度輕浮，取笑意外事故的受害者，結果引爆全網炎上，甚至二度道歉後，仍無法平息部分網友的怒火。

中町兄妹口中的那起意外事故，發生在日本埼玉縣八潮市的一處路口，由於大規模路面塌陷形成深度約15公尺的「天坑」，一輛卡車掉落而且司機失聯至今。

沒想到中町兄妹日前在錄製影片時，提到日常生活中的安全問題，妹妹先說：「道路什麼的，最近也塌了，出現洞然後（人）掉進去了…」哥哥拍手笑回：「最近有這種事發生吧！對吧！」更說「那人一直過著不會死的生活方式啊！」妹妹則回：「結果如果秒死的話，不是很好笑嗎？」

上述一來一回對話，遭網友批沒同情心，而且不尊重受害者、言論極度不妥、道德意識不足。首次道歉遭批沒誠意，二度謝罪時中町兄妹解釋僅憑標題妄下評語，絕對沒有嘲笑受害者，並表示未來將引入外部審查機制負責檢視影片內容。

部分網友認為他們知錯能改，但也有不少人覺得這只是應付輿論而已，因為他們過去已一錯再錯，本身道德觀就有問題，就算找外部人員來救也無濟於事。



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