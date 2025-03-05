「酒精噴桌面」錯了！醫警告：「這1處」更重要　沒做慘罹病

▲醫生黃軒指出，「清潔雙手」遠比用酒精消毒桌面更重要。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

不少民眾外出用餐時，習慣對著桌面噴灑酒精，對此，醫師黃軒表示，這樣的消毒方式效果其實沒什麼用，他強調防疫的重點在於「對自己消毒」，也就是勤用酒精或肥皂清潔雙手。他也說明病毒傳播主要途徑是透過雙手接觸口鼻，如果手接觸到受病毒污染的表面，再觸摸自己的口鼻時，病原體就會經由鼻腔、口腔進入體內造成感染，甚至還可能將病毒傳染給家人。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文表示，許多人在餐廳等公共場所習慣噴灑酒精消毒桌椅，但這其實是錯誤的防疫方式。他解釋，病毒主要是透過人們用手接觸口鼻而感染，病毒會經由鼻孔、呼吸道或嘴巴進入人體。

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他指出，桌椅上的病毒不會主動飛入人體呼吸道，但我們的雙手卻可能在接觸桌面、櫃檯、門把等物品時沾染病毒。若不慎觸摸口鼻，病毒便會趁虛而入，甚至傳播給家人。因此，「酒精消毒桌面固然好，但若未消毒自己的手，是蠻可惜的！」而且酒精對腸病毒、諾羅病毒、A型肝炎病毒和鼻病毒等無效。

黃軒強調要有效防疫，必須同時重視手部與桌面消毒。針對手部消毒，應養成隨時清潔的習慣，尤其接觸公共設施、如廁後及進食前。如果手很髒，要先用肥皂跟水好好洗乾淨，再用酒精消毒。

他指出，雖然酒精消毒桌面能減少環境中的病菌，但最重要的是清潔雙手。餐前餐後勤洗手，遠比只消毒桌面更能有效預防感染，因為病毒主要是透過雙手和飛沫傳播。



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