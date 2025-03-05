飛行中失控暴走！咆哮男掌摑乘客「強開逃生門」　乘客驚恐尖叫壓制

▲Plus Ultra日前有一名乘客在飛行途中試圖打開緊急逃生門，所幸他的失控行為及時被機組人員制止，才未釀成大禍。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

西班牙航空公司Plus Ultra最近發生了一件空中驚魂事件，從馬德里飛往委內瑞拉的701航班在大西洋上空飛行時，一名乘客突然從座位起身走向艙門，強行拉動把手，試圖開啟緊急出口，引發機上恐慌。最終，機組人員成功制伏了這名失控的男子，航班也順利提前降落，而肇事的男子則在飛機落地後遭到拘留。

據《鏡報》報導，這起事件發生於2月28日。目擊者透露，事發當時，男子突然在機艙內情緒失控，先是朝著鄰座乘客大喊大叫，甚至掌摑對方；機組人員立即介入並將他帶往另一個座位，以避免影響其他乘客。豈料，不久後，男子突然起身走向緊急出口，並試圖打開艙門，嚇得附近乘客驚慌尖叫，一名乘客在混亂中受傷。

現場影片顯示，男子站在緊急出口處，機組人員奮力將他拉回，乘客則在一旁驚恐觀望。經過一番糾纏後，機組人員最終成功將男子制伏，並將其雙手反綁，安置在機艙後部，確保飛行安全。幸運的是，這架空中巴士A330最後成功比預定時間提早降落目的地，而這名男子也在飛機降落委內瑞拉後被當場拘留。

Plus Ultra發言人指出，機組成員全程依照標準程序行動，並確保相關男子在航班結束前不再構成威脅。一名機組人員在這起事件中腓骨骨折，目前正在接受治療。當局暫時還無法確定這名男子的動機，也未透露其身分。

專家指出，空中巴士A330等現代客機在高空飛行時，由於機艙內外的壓力差，幾乎不可能打開緊急出口。此外，部分飛機還配備飛行鎖定功能，確保艙門在飛行時保持關閉。然而，航空史上還是發生過緊急逃生門在空中被打開的意外。2023年，一名韓亞航空（Asiana Airlines）乘客在飛行途中突然打開機門，引發意外。