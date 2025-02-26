日本網紅臉畫國旗！衝大巨蛋「替中華隊應援」：沒台灣的WBC會孤單

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊昨天在經典賽資格賽的關鍵一役中，再度對上西班牙，最後以6比3的成績拿下勝利，也晉級正賽。去年世界12強賽，中華隊和日本兩次交手，而日本YouTuber B桑在觀賽時，就忍不住跟著台灣球迷一起唱應援曲，進而在台灣打開知名度，沒想到這次經典賽資格賽，他也有到場幫台灣加油！

B桑在YouTube頻道上發布新影片，原來中華隊對上西班牙的這一場，他人也在大巨蛋。他說，身為一個熱愛台灣的人，「沒有台灣的WBC會感到孤單」，而且如果中華隊沒能進入正賽，相信棒球受歡迎的程度也會受到影響。

B桑說，「我無法想像（中華隊）不能參加WBC，我的感覺是多麼的空虛」，因此他就在自己臉上畫了台灣國旗，進入大巨蛋替中華隊加油，而在比賽過程中，他也非常賣力地替球員們應援。看完比賽後，B桑一一點出各隊的優勢，「但我還是最喜歡台灣」。最後B桑也透露，他要準備前往高雄了，因為他和台鋼雄鷹有個合作的活動。

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影片底下，有不少網友都留言直呼，「謝謝你為台灣加油，真的讓人熱淚盈眶」、「台日友好！謝謝你這麼熱血來幫台灣加油」、「這位日本朋友好可愛啊～比我們本地的球迷還要投入」、「你已是台灣最重要的朋友了，2026WBC經典賽，希望每場台灣賽你能到場為台灣加油！有你在，多一點幸運在，和日本對戰你可選擇日隊。謝謝你的支持」、「謝謝你為棒球環境說話，謝謝你愛棒球、謝謝你愛台灣」。