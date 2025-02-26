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孫易磊霸氣怒吼「以為是林昱珉」對比影片驚呆！球迷：明年一起上

▲▼台灣戰將孫易磊(左)、林昱珉(右)。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊附加賽與12強投手，孫易磊(左)、林昱珉(右)。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

台西大戰之中，許多人認為七局下最緊張刺激，面對滿壘、僅1人出局，孫易磊仍能冷靜應對，連飆2K化解危機，當下他霸氣怒吼的畫面，令不少球迷聯想到12強的林昱珉，更被封稱兩人是「中華隊新生代左右護法！」還有網友製作對比影片，引來大票網友驚呆了。

不少網友在Threads直呼，「孫易磊側面怒吼真的很像林昱珉欸，兩個霸氣感都超強」、「超像的，一度以為是玉米」、「兩位都超霸氣的，我說他們長得超像，這樣可以混淆對手，我老公說一個左投、一個右投」、「霸氣相同，害羞時也一樣靦腆，可愛的兩位明日之星」、「真希望明年可以2位一起在Team Taiwan」、「就是這個怒吼！我當下也覺得他們倆還真像」。

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還有網友熱心製作12強與附加賽的對比影片，可見孫易磊與林昱珉皆一臉自信、霸氣外露，更吼出氣勢與鬥志，讓世界看到台灣的棒球實力，「中華隊新生代左右護法來了！」

孫易磊以育成合約加盟火腿，去年整季都在二軍，他賽後吐真情表示，「在二軍很少有機會丟到滿場觀眾的比賽，回來台灣大家都認識你，在自己的主場很亢奮。」

孫易磊也提到這一年的收穫，在資格賽收到成效，「在日職變化球很重要，有灌輸變化球角度和位置，這次就運用很好。」

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