台灣派火球投手！她細想WBCQ「西班牙隊真的很神奇」：奇妙的比賽

▲中華隊與西班牙隊交手兩次。（圖／中華棒協提供）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊在經典賽資格賽的關鍵一戰中，再度對上西班牙，並以6比3的成績贏得勝利，取得正賽門票。財經網美胡采蘋就在臉書上發文表示，她想了想，覺得西班牙隊真的很神奇，且這也是一場奇妙的比賽，「相信這次的參賽球員們也會覺得這個比賽很有意思吧」。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文直呼，「想想西班牙隊真的很神奇」，可能實際上並沒有很多西班牙人在看這場比賽，而所謂的西班牙隊，就像是「臨時組成了一個台灣隊，跑去參加足球比賽之類的，還把強隊打得驚險萬分，那樣的神奇」。

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接著胡采蘋說，其實西班牙隊打得相當不錯，「台灣還得派最強火球投手隊出來壓制，這整件事情感覺就很魔幻寫實。」相信這次參賽的球員也會覺得很有意思，一群不同國家的人組隊打球，未必有什麼國家精神，「就是憑藉著喜歡打球、想被球探和各國記者看到的心情來參加，居然還打得非常不錯」，因此她想了想，覺得這還真是一場奇妙的比賽。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不管怎樣他們一樣值得尊敬，是很棒的對手，熱愛棒球的心都是一樣的」、「西班牙的棒球可能比我們想像中強喔」、「西班牙語隊比較貼切」、「好熱血的漫畫情節」、「他們都想藉由國際賽的表現讓球探看到，進而被各國職棒挖角！所以他們是在為自己的前途打拚」、「非常可敬的對手，期待下次對決」。

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