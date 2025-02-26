坦言中華隊晉級路面臨3困難　蔡其昌：一開始就落入很不利的局面

▲中職會長蔡其昌。（圖／CPBL TV）

記者郭運興／台北報導

中華隊25日在世界棒球經典賽資格賽關鍵戰役擊敗西班牙，成功取得明年正賽門票，但回顧此次賽事，一路走來並不順利，更是兩度遭遇敗仗。對此，中職會長、民進黨立委蔡其昌賽後點出3個困難，他直言，這次面臨跟12強完全不一樣的困難，面對很多狀況要去克服，一開始就落入很不利的局面，中間還要忍受很多質疑，總算最後戰略成功，這次點出了很多缺點，一定要想辦法改進，希望明年正賽可以用更好的團隊、更好的表現，展露在國人面前。

蔡其昌賽後接受《愛爾達體育台》訪問，他表示，「第一個困難，其實我們這次面臨跟12強完全不一樣的困難，因為在比賽前，我們的選手狀態還沒有拉到最好，這是一個我們必須要共同去面對的問題」。

蔡其昌指出，「教練這次選了15個投手，就是因為我們對投手的掌握度並不能像12強，那時候已經在賽季後，現在每個投手的狀況，不是有沒有球技、有沒有球速，而是他能不能達到之前的球速，在比賽中可以看到，大家原先預期應該可以達到多少球速的選手，事實上現在投不到，所以我們必須在15個選手當中去調整」。

蔡其昌再指，「第二個困難，除了大會投球的限制，旅外的選手，每一個又有自己母球隊的限制，所以挑了15個投手，但沒辦法每一場都固定誰上場，因為就是有限制，像是第一場輸球後，莊陳仲敖才會壓到最後一場，這也是緊急跟莊陳仲敖的母球隊運動家溝通的結論」。

蔡其昌提到，「第三個困難，大家知道最近台灣感冒很流行，像是沙子宸等人都身體微恙，有感冒的狀況，另外，季前的張力與強度還沒有到那裡，所以容易受傷，因此像是曾子祐不適、第一場排定的先發徐若熙也遇到身體的狀況，所以這些都是我們的挑戰」。

蔡其昌認為，「這次『很剉』的原因就是，上次12強是一個完整的隊伍，只是大家不看好，但只要全力以赴、拿出拚勁來，讓大家看到拚鬥的精神就好。但這次是我們面對很多的狀況要去克服，教練團要絞盡心思，怎麼去做最好的安排，一開始就落入一個很不利的局面，所以我們這一次要想辦法在逆境當中擬定戰略，中間必須忍受很多的質疑與挑戰，總算最後戰略成功」。

最後，蔡其昌強調，「這次還是有很多令人感動的地方，每一次都有每一次的挑戰，自己講過，球是圓的，我們的國家隊不會永遠贏，但大家一定每一場都是想盡辦法求勝，這是球迷朋友不需要太質疑的，沒有一個人想輸，我們還是要持續備戰，這次點出了很多的缺點，一定要想辦法改進克服，希望明年正賽可以用更好的團隊、更好的表現，展露在國人面前」。

▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，成功晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）