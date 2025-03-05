家用廚餘機補助來了　屏東縣家戶為單位每台補助6千元

▲屏東縣政府首推家戶廚餘機補助 。（圖／屏東縣環保局提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為加強廚餘回收率，規劃「屏東縣114年家用廚餘機補助」方案，今(5)日由縣長周春米公布補助方案，由環保局編列300萬元經費補助民眾購買家用廚餘機，只要設籍屏東縣的民眾都符合補助對象，以家戶為單位，每台可補助40%並以新臺幣6000元為補助上限，預計可提供約600家戶申請，一年約可減少處理500公噸垃圾量。

縣長周春米表示，縣府團隊自113年8月1日起加強執行垃圾分類破袋檢查，資源回收率大幅提升，每月資源回收量增加約2500公噸，但部分民眾為求方便，仍將廚餘隨垃圾一起丟棄，造成許多家戶垃圾仍有大量廚餘，為了從源頭開始做垃圾減量，特別規劃廚餘機補助方案，鼓勵民眾將廚餘回收再利用，減少垃圾中的廚餘量及環境衛生問題，讓廚餘的回收更簡單、更落實。

屏東縣政府環保局表示，廚餘機補助方案自114年3月10日起開始受理申請，只要設籍屏東縣的民眾皆符合補助對象，每戶以補助1台為限，每台可補助40%並以新臺幣6,000元為補助上限，申請期限至114年12月31日止。

考量經費有限，如經費用罄時即提前停止補助，補助廚餘機型式限機械式或電子式且屬「乾燥處理型」及「生物分解型」機型，而冷凍型及粉碎(鐵胃)型不在補助範圍，提醒民眾購買時須注意，補助辦法可至環保局官網或「屏東環保go」粉絲專頁查詢，如對補助有疑義，可掃描上述網內QRcode填寫補助疑義提問表單，環保局將有專人回覆。