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台鐵推2款「龍虎石斑魚」輸日等級海味便當　即起限量開賣

▲▼台鐵龍虎石斑雙饗便當。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵龍虎石斑雙饗便當。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司與屏東縣政府再次攜手合作，嚴選輸日等級的屏東龍虎石斑魚，推出「龍虎好屏雙饗便當」、「鐵石新嚐II龍虎好屏便當」，售價分別為199元、150元，即起開賣至6月2日止，每天限量300個。

台鐵過往曾攜手屏東縣推出龍膽石斑魚便當，造成熱銷，甚至加碼開賣，台鐵公司今(3日)宣布，將再度攜手屏東縣政府，並由台北餐旅分處與高雄餐旅分處分別設計「龍虎好屏雙饗便當」以及「鐵石新嚐II龍虎好屏便當」，以不同料理手法呈現輸日等級的高品質國產海味和頂級魚鮮。

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台鐵公司規劃，該兩款頂級龍虎石斑魚便當將於今天至6月2日開賣，其中龍虎好屏雙饗便當將於台北車站5個販售點、板橋、桃園店等處銷售，午餐限量100個、晚餐限量100個，售價199元；鐵石新嚐II龍虎好屏便當則將在台南、台南高鐵、新左營、左營高鐵、高雄、鳳山及屏東店等處開賣，限定午餐限量100個，售價150元。

▲▼台鐵鐵石新嚐便當。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵鐵石新嚐便當。（圖／台鐵公司提供）

其中台北餐旅分處推出的龍虎好屏雙饗便當，將龍虎石斑魚塊以清炒方式料理，保留魚肉的鮮嫩與豐富膠質，搭配爽脆蔬菜；另一道主菜則是酥炸龍虎石斑風味魚排，搭配屏東東港旗魚輪包蛋、彩椒綠蘆筍與季節時蔬。

高雄餐旅分處推出的鐵石新嚐II龍虎好屏便當，主菜以酥炸龍虎石斑魚排佐以台南楠西梅醬，副菜包含金沙炒洋蔥、小魚豆干、破布子汁炒龍鬚菜、紅黃彩椒與漬蘿蔔，搭配營養豐富的紅藜飯，以「食在地」為概念，展現南部風味。

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