未戴安全帽致死率高8倍　屏東警2／24起大規模取締

▲屏東縣政府警察局自2月24日起啟動未戴安全帽違規取締專案。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提升機車騎乘安全，降低因未戴安全帽造成的交通事故傷亡，屏東縣政府警察局自2月24日起啟動未戴安全帽違規取締專案。透過強化執法，促使騎士養成安全騎乘習慣，以減少因頭部受創導致的重大傷亡。

根據交通部統計，未正確配戴安全帽者發生交通事故的致死率是配戴者的8.63倍，顯示安全帽在防止重大傷害中的關鍵作用。屏東縣政府警察局數據顯示，113年因未戴安全帽發生的交通事故造成20人死亡、1,050人受傷，與112年同期的24人死亡、1,211人受傷相比，死亡人數減少4人，受傷人數減少161人；此外，113年共取締未戴安全帽違規28,196件，較112年的30,316件減少2,120件。數據顯示雖事故死亡及受傷人數呈下降趨勢，但因未戴安全帽事故仍造成諸多傷亡。因此，強化執法與宣導仍是當前交通安全管理的重點。

為有效降低未戴安全帽導致的交通事故傷亡，屏東縣政府警察局將加強執法力度，針對未依規定配戴安全帽的機車及微型電動二輪車騎士進行取締。依據道路交通安全規則，機車騎士應選擇符合標準且貼有商品檢驗標識的安全帽，配戴時應扣緊帽帶，確保穩固無鬆脫。此外，微型電動二輪車騎士亦需依規定配戴安全帽，違規者將依道路交通管理處罰條例分別處以新臺幣500元（機車駕駛人）及300元（微型電動二輪車駕駛人）罰鍰。

警察局提醒，安全帽是機車騎士的基本防護裝備，正確佩戴可有效降低頭部受創風險。除執法取締外，警局也將持續透過各類宣導活動，提升騎士對安全帽使用的重視，確保安全意識落實到日常騎乘習慣中。

局長戴台㨗強調，交通執法的核心目的在於保護生命與提升安全意識，而非單純取締違規行為；希望透過持續的安全帽執法與宣導，讓機車騎士深刻認識到安全帽的重要性，並養成「戴上、戴正、戴穩妥」的良好習慣。他呼籲所有騎士與乘客，安全無價，請確實配戴安全帽，確保平安出門、安全返家。