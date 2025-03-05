《人間條件四》描繪姊妹情　吳念真嘆「兄弟緣淺」刻劃親情缺憾

▲《人間條件四》吳念真導演（右二）、林美秀（左二）、陳希聖（右一）及李明澤導演（左一）四人跟鄭弘儀（中）分享家族及手足間的愛恨情仇。（綠光劇團提供，下同）

記者林東良／台南報導

綠光劇團今年推出《人間條件四》，這部塵封16年的作品，編劇吳念真重讀劇本後感嘆：「雖然姊妹間的對話很殘酷，但家庭資源失衡的情節，在台灣家庭中屢見不鮮。」劇中男主角陳希聖雖然在姊妹之間左右逢源，卻也讓這段親情對峙顯得更加諷刺，吳念真表示：「悲劇之所以流傳千古，是因為它讓我們看見人性最真實的一面。」

吳念真編劇中人間條件系列最殘酷的《人間條件四》一樣的月光，劇情描述一個屋簷下住著學歷與職業高低不同的一對姊妹，北上打拼的兩人，各自有著不同的責任與期望。談及創作靈感，吳念真回憶起童年往事：父親曾買了一枝鋼筆，連同盒子放在家裡的書桌上。他當時不敢多問，而妹妹看到後興奮地問：「這是給我的嗎？」父親在隔壁房回應：「你呷咖歹啦！」不愛念書的弟弟拿起鋼筆端詳後說：「這應該不是給我的。」父親卻立刻說：「你哉就好！」輪到吳念真想拿起來看看時，父親卻嚴肅地說：「這支鋼筆很貴，你用壞就完蛋了。」這時他才明白，這枝鋼筆是父親為了慶祝自己考上初中所買。這段記憶成為吳念真口中的「時代縮影」，那個年代，父親對子女的期待難以啟齒，而家庭資源往往集中在會唸書的孩子身上，這樣的現象，也深刻影響了《人間條件四》的創作。

身為家中長子兼長孫，吳念真初中畢業後，與兄弟姊妹一樣開始打拼賺錢。他憑藉寫作才華，一路成為編劇、導演，拍攝許多知名廣告，成為台灣家喻戶曉的說故事高手。儘管事業風光，卻也與手足之間留下遺憾。他的弟弟做過許多辛苦的工作，包括印刷、汽車裝潢，甚至北上當麵包學徒。後來弟弟事業屢次受挫，生活逐漸崩潰，最終沉迷賭博。即便吳念真多次借錢幫助，仍無法填補債務缺口。長年積累的壓力與自卑，使弟弟選擇輕生，遺書上寫著：「你當大哥很辛苦，當你的弟妹也很辛苦。」這句話成為吳念真一生的遺憾。

身為家中長女，林美秀在《人間條件四》中飾演姊姊一角，可說是本色演出。她表示：「劇中『美女』這個角色很像我自己，我有兩個弟弟，就像媽媽一樣照顧他們。每次念台詞，都覺得吳導好像藏在我背後，講出來的話就像是我和家人的對話。」她回憶，國中前父親曾標會5萬元，為的就是讓她跟隨舞蹈團出國演出。當時年少不懂事，未曾意識到這趟旅程的得來不易。出國前，母親擔心她的課業，特地準備了國文與英文課本，叮囑她別成為只會跳舞、不會讀書的孩子。三個月後回國，升上國中，她感覺自己一夜長大，開始肩負起長姊的責任。北上進入國光藝校後，她曾帶著一顆大西瓜，搭車前往苗栗探望當兵的弟弟，當時的她，彷彿把離家的弟弟們都當成自己的責任。這份手足情深，也讓她與弟弟們的感情更加緊密，成為彼此生活中最堅強的後盾。



談及家庭資源分配，《人間條件四》男主角陳希聖自幼深有體會：「家裡四個兄弟姊妹，我排行老三，爸爸是牧師，在鄉下傳教，生活全靠奉獻，從小就知道家裡不富有，資源必須分配使用。」為了分擔家計，他13歲便在夜市賣電子錶，還當過油漆工、中央廚房員工、紡織廠工人，甚至擺攤維生。在房租僅500元的年代，他一個月能賺1萬6，幫忙養家。劇中，他飾演一名大樓管理員，與林美秀飾演的姐姐日久生情，卻引來妹妹（黃韻玲飾）因失去工作與感情而心生忌妒，試圖奪走姊姊擁有的一切。對於吳念真筆下妹妹對姊姊的算計與破壞，那種「我沒有，你也不應該有」的心態，陳希聖表示：「《人間條件四》本來就不是一齣討喜的戲，而是將人性的殘酷推向極致。最後，你要用什麼立場與觀點去看待自己的人生？」

相隔16年《人間條件四》重啟，主演黃韻玲、林美秀、陳希聖回歸，偕同方馬丁、廖君茲、吳子霏、陳沛冪（山豬妹）、林綉秦、梁家銘、吳子齊、劉紹群、符績揚、許家瑋、雙伊蓮，以及吳念真、柯一正的特別演出，將帶領觀眾重回當年的感動，一同感受親情的糾葛與羈絆。巡迴演出場次為4/25-4/27台北國家戲劇院、5/9-5/11 高雄衛武營國家歌劇院、5/30-6/01 台中歌劇院大劇院、6/27-7/6 台北市藝文推廣處城市舞台以及7/26-7/27台南文化中心演藝廳，購票請上購票請上Opentix售票系統。