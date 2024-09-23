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綠光劇團租教堂辦「生前告別式」！演員曝：心願是演到死在台上

▲▼綠光劇團舉辦生前告別式，為新劇《當妳轉身之後》宣傳。（圖／記者林育綾攝）

▲綠光劇團舉辦生前告別式，為新劇《當妳轉身之後》宣傳。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

綠光劇團今（23日）租下教堂，舉辦一場生前告別式，為新劇《當妳轉身之後》宣傳，全體為劇中角色道謝、道別、祝福。此劇暌違8年再度重演，由吳念真改編，多位原班人馬回歸，演員及導演也透露對死亡的看法，其中羅北安更說曾經心願是「想在舞台上死去」，王琄則說，不想決定自己怎麼死，「來什麼就是什麼」，還能呼吸就好好活著。

綠光《當妳轉身之後》在9月初開賣5天就完售，如今加開台北第二周的場次，11月29日至12月8日在台北城市舞台、12月21日至22日在高雄衛武營，搶票倒數中，可至Opentix兩廳院售票系統查詢。

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《當妳轉身之後》是一場在戲劇一開始，女主角就告訴觀眾「自己會死」的劇。描述一名50歲的文學教授（王琄飾演）突然罹患卵巢癌，住院接受治療期間，不但漸漸失去教授光環，還得面對主治醫師竟是過去學生的窘境。在問診、內診的過程中，專業而冰冷的例行公事，令她感覺尷尬與不適，所幸在溫柔的護理師、恩師陪伴之下，開啟對人生和自我不同的反思與對話，逐漸走向生命旅途的盡頭。

▲▼綠光劇團《當妳轉身之後》由吳念真改編，劇中探討死亡、醫德倫理、生命價值等議題。（圖／綠光劇團提供）

▲綠光劇團《當妳轉身之後》由吳念真改編、吳定謙導演，劇中探討死亡、醫德倫理、生命價值等議題。（圖／綠光劇團提供）

導演吳定謙提到，面對死亡是一件很公平的事，「因為我們每個人都會遇到」。戲中探討生死與人際連結的深度，觸動許多人的心，也讓吳定謙對生命態度有了新的理解。

而編劇吳念真分享，記得改編的過程中，思考最多的好像不是「劇情」，而是「人生餘程，你將如何面對？」但另一個角度好像更值得思考：在他們的人生餘程，你又將如何面對？於是這齣戲後來就像是一種「交待」。

演員方面，原班人馬王琄、譚艾珍、羅北安、曾少宗、張靜之，都時隔8年回歸合作。被問及對死亡的看法、希望怎麼死時，羅北安透露，因為當演員很充實，能體驗各式各樣的斜槓人生，原本心願是一直演到死，如果死在舞台上就好了，但後來想想不太對，如果死在演出過程中，對後面戲劇的進行、對劇組和其他演員來說都會造成麻煩，笑說，「那死在謝幕好了」。

飾演女主角姚教授的王琄表示，自己不太會去想「怎麼死」，「來什麼就是什麼，不用自己做決定也是一種幸福」。但如果可以，希望能夠安靜、寧靜地跟家人在一起，告別式也不要過度喧嘩。

▲▼綠光劇團舉辦生前告別式，為新劇《當妳轉身之後》宣傳。（圖／記者林育綾攝）

▲《當妳轉身之後》透過文學、醫學、哲學三方反思生命存在的價值。（圖／記者林育綾攝）

《當妳轉身之後》原著來自美國劇作家Margaret Edson的作品《W;t》，該劇於1999年獲得普立茲獎等多項大獎，還曾在2001年翻拍成電視電影《心靈病房》。劇中探討死亡、醫德倫理、生命價值等議題，透過吳念真改編，台詞更貼近生活。

8年後重新演出，透過文學、醫學、哲學三方反思生命存在的價值，呼應原文劇名《W；t》機智、睿智的意思，期許觀眾能夠幽默睿智地面對生命一程。

王琄當年傳神的揣摩出癌末病患化療時的各種不適反應，治療時的恐懼、徬徨、淡定、起伏等心理狀態，並隨時抽離，以第二人稱與現場觀眾閒話家常，緊湊且精彩的情緒轉換，以及一戲到底無中斷的流暢演出，獲得高度滿堂彩。今日記者會上，她自曝重新再看劇本，台詞竟然很陌生，「懷疑當時自己是怎麼做到！」

王琄表示，這個文本相當有重量，甚至會感到負擔而創傷，只好把創傷先打包。8年後，她自認更勇敢也更接近死亡，但還是會持續鍛鍊身體，重訓、跳舞、超慢跑，保持良好的身體狀態。她認為，人生必然會遇到一些節點，但是在還能呼吸時，就好好的活著。

▲▼綠光劇團《當妳轉身之後》由吳念真改編，劇中探討死亡、醫德倫理、生命價值等議題。（圖／綠光劇團提供）

▲綠光劇團《當妳轉身之後》由吳念真改編，兒子吳定謙（左）導演，劇中探討死亡、醫德倫理、生命價值等議題。（圖／綠光劇團提供）

演出護理師的張靜之，在女教授的最後一程中扮演溫暖的陌生陪伴；曾少宗則詮釋那位讓女教授感到難堪跟尷尬的學生，身為主治醫生之一的他，在情與理之間挖掘生命。另外兩位資深硬底子演員譚艾珍、羅北安，則分別飾演女教授的大學老師及主治醫生，在內斂踏實的安定感以及醫學權威的疏離感，兩者的對待之下，女主角王琄將一戲到底，演「活」倒數的日子。

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