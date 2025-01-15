人間條件四塵封16年重演！吳念真曝「全系列最暗黑」：像酸民心態

▲《人間條件四》塵封16年重演！原班卡司黃韻玲、林美秀再度合體強勢回歸。（圖／綠光劇團）

記者林育綾／綜合報導

疫情期間觀眾票選，綠光劇團《人間條件》系列加演呼聲最高的除了《人間條件一》，就是《人間條件四》，如今將以原班卡司強勢回歸，黃韻玲、林美秀再度合體。導演吳念真承認，這是他寫過「最殘忍的一齣戲」。消息一出，上周開賣台北場次已熱銷9成，今（15日）劇團宣布6月27日至7月5日在城市舞台再加演6場。

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▲吳念真提到，《人間條件四》是人間系列「最暗黑、最殘酷的一部」。（圖／綠光劇團）

吳念真坦承《人間條件四》是人間系列「最暗黑、最殘酷的一部」，劇情描述一個屋簷下住著學歷與職業高低不同的一對姊妹，北上打拼的兩人，各自有著不同的責任與期望。不合拍的兩人，一個溫柔且包容，另一個卻總是睥睨與批判。當姊姊的幸福看似降臨，姊妹的關係急速扭曲變形，燃起的嫉妒，一步步引爆，以毀滅掠奪代替成全⋯。

吳念真說，這齣戲是「直挖心底的痛」，不像其他人間系列雖然有些悲苦，卻充滿笑聲。他回顧當時的創作理念，從前的台灣家庭，常常犧牲成員去成就一個會念書的人，因此以「姊妹、學歷、職業」3個關鍵詞，創作了這齣以「知識是用來奉獻還是掠奪?」爲提問核心價值的《人間條件四》。

塵封16年後即將再上演，吳念真仍然感觸說，對於劇中妹妹的無條件掠奪，彷彿就像當今「酸民」的心態一樣，「他有為什麼我沒有，別人可以我也可以」，這種掠奪僅是一種證明自己比較厲害的心態而已，最後其實自己不想要，也不需要。《人間條件四》撕掉當代人虛偽的假面，用最殘酷的月光，道出社會的真實與無奈。

▲▼原班卡司黃韻玲、林美秀再度合體，上演虐心姐妹情。（圖／綠光劇團）

此次回歸重演，由原班人馬人間雙影后黃韻玲、林美秀，攜手人間才子陳希聖，三人再度合體上演原生家庭與社會生存的拉扯戰。林美秀說，「根本就是在演我自己，很像媽媽一樣保護自己的妹妹。」而飾演妹妹的黃韻玲，在疫情期間看到線上播出《人間條件四》裡的自己說，「彷彿像不認識的人，劇中角色的心眼跟動作都像一把刀，傷人又傷己。」

▲人間條件四塵封16年重演！原班卡司黃韻玲、林美秀再度合體。（圖／綠光劇團）

儘管《人間條件四》不像其他人間系列角色眾多，劇情支線龐大，獨立的故事線三人在舞台上的角力拉扯，增添不少戲劇性，而各自純熟的舞台演出，在16年的生活歷練後，三人都很有自信地說道「會讓這齣戲更成熟、飽滿。」就像這齣的副標題「一樣的月光」一樣，暗夜中，月光緩緩升起，就像是人生的光源，照亮自己也看清楚內心的一道光。

《人間條件四》的強勢回歸，不少觀眾喊話，這次回歸像是拼圖的最後一塊，填滿人間系列的空缺。上周開賣後台北場次已熱銷9成，劇團現場宣告6月27日至7月5日在台北城市舞台加演6場，後續將於高雄、台中、台南上演。

▼《人間條件四》加演。（圖／綠光劇團）