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吳念真首部舞台劇《人間條件1》再演！10位里長看哭：是我們的化身

▲▼綠光劇團《人間條件一》再度登台。（圖／張大魯攝影／綠光劇團提供）

▲綠光劇團《人間條件一》再度登台演出，復古懷舊街景，加上故事常見台灣家庭「說不出口的愛」，牽動觀眾的情緒。（圖／張大魯攝影／綠光劇團提供）

記者林育綾／台北報導

「最會說故事的歐吉桑」吳念真第一部舞台劇《人間條件一》，從2001年首演一路加演至2016年，都受到廣大劇迷喜愛，如今睽違8年，以全新卡司再度登上國家戲劇院，復古懷舊街景的舞台設計，演員洪都拉斯扮演家庭與工作兩頭燒的里長，也演出台灣家庭常見「說不出口的愛」，雙北10位里長受邀看戲都紛紛讚「完全是我們的化身」。

《人間條件一》近來再度登上國家歌劇院，充滿復古懷舊街景感的舞台設計，搭配與時俱進的劇情台詞，吳念真在謝幕時表示，「劇是舊的，導演是老的，演員跟帶出來的感受是新的。」獲得滿堂彩，8月23日至25日台北場仍有少許票券，接下來到台中、高雄巡迴演出。

在開演前的彩蛋，舞台上的「新興里」里民如日常生活般，在舞台上融入時事梗，讓台下觀眾一走進劇場，就彷彿成為新興里的一份子。

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飾演里長的洪都拉斯，戲裡為鄉里跟家庭兩頭燒，情景彷若真實生活；而真正的淡水新興里里長吳錦泉，觀賞完也感觸地說，「當里長後，沙發就是我的床！我真的就是每天一坐下醒來就天亮了！」其他被邀請前來看戲的雙北10位里長，也紛紛讚，「洪都拉斯的演技如同呼吸一般自然，完全就是我們的化身。」

▲▼綠光劇團《人間條件一》再度登台。（圖／張大魯攝影／綠光劇團提供）

▲《人間條件一》主幹線，圍繞在洪都拉斯跟方宥心之間，兩人三角上演台灣家庭常見「說不出口的愛」。（圖／張大魯攝影／綠光劇團提供）

《人間條件一》主幹線，圍繞在洪都拉斯跟方宥心之間，兩人三角上演台灣家庭常見「說不出口的愛」，在父女跟母子之間詮釋地相當有默契，觀眾寫下「舞台上的洪都拉斯就像我爸爸，無論是對朋友的樣子、教養方式，真實的人性還有那些說不出口的愛，讓我很有共鳴」。

而方宥心一人分飾兩角，同時扮演「16歲少女」和「78歲阿嬤」，也對此下了很多苦功，知名電影行銷人王師感到相當驚艷說讚，「一秒鐘瞬間切換相差60歲的靈魂，從語言、身形、步態，是一個令人完全讚歎的一個表現。」舞台上的「阿美」跟「阿嬤」每個段落，都充滿動人的感情，也牽動觀眾的情緒。

綠光劇團表示，23年來《人間條件》系列演出達到407場，觀眾累積數逾60萬人，疫情期間線上觀看突破280萬人次，造就驚豔的「人間狂潮」，不過仍有人第一次看這齣《人間條件一》。像是這次特地朝聖的媒體人尹乃菁表示，很敬佩吳導說故事的方式，「上半場的極度喧嘩，更突顯下半場裡有多少壓抑的情感，其實在平常都來不及說。」

▲▼綠光劇團《人間條件一》再度登台。（圖／張大魯攝影／綠光劇團提供）

▲《人間條件一》始祖阿美、阿嬤演員——黃韻玲也到場支持。（圖／張大魯攝影／綠光劇團提供）

故事細緻描繪的家庭關係，將人喜歡隱藏自己，話說不口的本性，不管是衝突還是原諒，都在彼此坦承中獲得釋放。演員蔡燦得則感性表示，「看到台上阿嬤關心別人，關心對方，現在這個時代像這樣子的情誼已經非常非常少了，好珍惜這種彼此關心。」

《人間條件一》將於8月23日至25日在台北國家戲劇院演出第二周，10月4日至6日登場衛武營國家藝術文化中心歌劇院，10月11日至13日在台中國家歌劇院大劇院演出，購票可上OPENTIX兩廳院售票系統。

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