《人間條件一》回歸升級！吳念真曝23年前創作起源：其實是被拐騙

▲綠光劇團《人間條件一》將重新回歸舞台再升級，8月16日～10月12日期間在台北、高雄、台中巡演。（圖／綠光劇團提供）

記者林育綾／台北報導

2021年疫情三級警戒期間，綠光劇團限時推出《人間條件》1～6集線上免費看引發轟動！今（24）日更進一步公布，《人間條件一》將重新回歸舞台再升級，8月16日～10月12日期間在台北、高雄、台中巡演。吳念真透露，23年前寫這部劇其實是「被脅迫拐騙」，寫一齣跟觀眾「更加接近」的舞台劇本，「沒想到從此涉入江湖」。

綠光劇團國民戲劇《人間條件一》2024重磅回歸再升級，人間條件全系列23年來，演出多達407場次、逾60萬人觀眾數，2021年疫情三級警戒期間，《人間條件》1～6集線上影片也陪伴了280萬人。

編導吳念真回憶，23年前「其實是被脅迫拐騙」，其中一位罪魁禍首，就是演員柯一正。當時吳念真為了寫了一齣可以跟觀眾「更加接近」的舞台劇本，笑說「沒想到從此涉入江湖」。

▲《人間條件一》編導吳念真、執行導演李明澤。（圖／綠光劇團提供）

《人間條件一》從一個台灣家庭說起，正值情竇初開16歲阿美，感受不到家庭溫暖與關心，她的里長老爸愛幻想，只想著發大財、幹大事。不曾做過家事的母親整天看著電視，沉溺在電視劇中的台詞，家中雇用的檳榔西施冷眼嘲諷，再加上鄰居們不怕事多的關心，一連串的誤會、人仰馬翻，在人來人往的里長家中蔓延開來。

有天，死去多年的阿嬤，竟附身在孫女阿美身上，因為一句「千萬要堅強」而來不及回應的話，成為阿嬤跨越陰陽兩世都要完成的心願，歷經千辛萬苦回到人間的她，竟然悄悄地縫補這群人愛的缺憾。

▲綠光劇團《人間條件一》2024全新卡司。（圖／綠光劇團提供）

《人間條件一》2024重磅回歸再升級，全新卡司包括柯一正、洪都拉斯、方宥心，三位將撐起橫跨陰陽的故事脈絡。方宥心詮釋16歲的小美，同時也是返回人間的已逝阿嬤，在劇中一人分飾兩角，演譯少女與阿嬤的感情及人生觀。洪都拉斯則飾演一名里長，奔走在家庭跟鄰里之間。

而呼應當代的時空脈絡，這次劇本上也因應時事進行調整，邀請歷史補教名師Youtuber 呂捷飾演校長。金鐘最具潛力新人獎李夢純，將詮釋檳榔西施，還有明華園戲劇總團第三代陳昭婷，將飾演仙姑，卡司相當吸睛。

提到《人間條件一》再演，吳念真感性的提到，身邊總是有人會不斷提起這件事，自己也是滿滿的回憶，特別是過去在自由廣場、圓滿戶外劇場、衛武營廣場等戶外演出萬人空拍的感動，符合自己對這部戲的心願，「就是要在廟口、戶外演出」，因此對今年的重演充滿期待。

洪都拉斯透露，對於阿嬤附身孫女的設定相當喜愛，「我覺得現在韓流穿越劇，就是在模仿人間條件。」而他對詮釋里長這個角色，說自己和大家認知的里長一樣，都是一路被打罵出來，劇中里長對女兒飆罵的經典台詞「你這就是什麼E世代啦，沒大沒小沒藥醫的世代啦！」也彰顯社會各個階層的教育方式。

▲▼《人間條件一》2024回歸升級，全新卡司包括柯一正、洪都拉斯、方宥心，三位將撐起橫跨陰陽的故事脈絡。（圖／綠光劇團提供）

方宥心則提到，自己16歲時比較像是一個屁孩，跟劇中多愁善感、三不五時會吟詩的阿美很不一樣；同時要詮釋78歲的阿嬤，又有黃韻玲作為角色典範，雖然壓力大，但挑戰的樂趣更大，也佩服吳念真能寫出這樣的劇本，「吳導真是太懂少女情懷！」

執行導演李明澤透露，《人間條件一》是最適合在各種時空背景下搬演的戲，裡頭檳榔西施，從一開始的小甜甜，到Elsa，再到現在間諜家家酒的安妮亞，「可以玩的哏很多」，並表示2024的版本絕對無違和、更精采！

根據劇團統計，《人間條件一》是全系列加演次數跟觀眾人數最多的作品，更是觀眾票選最想看的「人間再現」的第一名，2024重磅回歸再升級，8月16日～18日在台北國家戲劇院、10月4日～5日在高雄衛武營歌劇院、10月11日～12日在台中歌劇院全台巡演，即日起會員票開賣，6月26日全面啟售。

▲綠光劇團《人間條件一》將重新回歸舞台再升級，8月16日～10月12日期間在台北、高雄、台中巡演。（圖／綠光劇團提供）