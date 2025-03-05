川普演說被鬧場！議員「狂揮拐杖叫罵」　當場被驅離

▲格林多次打斷川普演說，最終被驅離。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普發表第2任期的「首次」國會演說，未料才剛開始，就被民主黨議員格林（Al Green）多次打斷。只見這名77歲的眾議員不斷揮舞拐杖，朝著總統高聲叫罵，最終在警衛官的護送之下，被驅離會議廳。

演講開始不久，格林多次對川普大吼，「你沒有授權」，顯然意指眾議院上周以些微優勢通過的一項預算案。他直接用手指指著總統，儘管幾度短暫安靜下來，讓川普順利發言，但很快又會再次反駁總統剛剛說過的話。

對此，川普試圖提高音量，蓋過對方的聲音，共和黨人也不斷高聲唱誦「USA! USA!」試圖與格林抗衡，甚至直接吼回去，要求格林坐下或者離開。

很快地，共和黨籍的眾議院議長強生（Mike Johnson）也介入，並且對格林提出警告，但卻依然不起作用。於是，他只好宣布，「我現在指示警衛官恢復秩序，將這位先生帶離會議廳。」

格林在警衛官護送之下，來到會議廳之外，仍持續抨擊川普。他指控總統煽動「違反我們文明的粗魯行為」，並稱「讓人們知道，有人會挺身對抗川普」，那就是值得的。

在會議廳內，眾議院民主黨黨團領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）要求黨員，請勿在演說期間大吵大鬧。但多名民主黨議員直接缺席，到場參加的成員之中，有人揮舞寫著「拯救聯邦醫療補助（Medicaid）」的標語，身穿粉紅色衣服表達抗議。當川普提及政府效率部（DOGE）的節約措施時，也有幾位民主黨人大喊「騙子」。

對此，川普也不甘示弱，他一度在演說中，挖苦民主黨人的敵意，「我看著我面前的民主黨人，而我意識到，我說什麼都絕對不會讓他們開心，或讓他們站起來微笑或鼓掌。我無能為力。」