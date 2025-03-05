藍轟台積電變美積電　綠：美積電、日積電、德積電都未成真

▲民進黨召開「賣台黨喊護台？國民黨攏是假！」記者會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

台積電董事長暨總裁魏哲家昨與美國總統川普於白宮會面時，宣布將加碼在美投資1000億美元，預計未來數年新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施以及一間主要研發中心。對於在野黨批評，此舉將讓台積電變成「美積電」，民進黨今（5日）回應，點名「如果當年聽信馬英九，台積電早就被中資買走」，唱衰台灣國民黨就是玩不膩，台積電佈局全球是企業的戰略考量，國民黨說台積電會變美積電、日積電或德積電，事實上都未成真，台積電早已多次表明會根留台灣，這是國家政府還有產業界的共同立場。

對於藍營指控，民進黨今召開記者會強調，前總統馬英九曾經意圖將半導體拱手讓給中國，才是真正的傷害國家利益，台積電更多次表明根留台灣，這是政府及產業界共同立場，政府也致力於與美國強化夥伴關係，藉由多項作為打造「非紅供應鏈」，確保台灣、美國及民主夥伴的科技優勢。

民進黨發言人韓瑩表示，國民黨及前總統馬英九眼裡只有中國，才是真正的賣台，當時紫光集團董事長在2015年時誇口要買下台積電，合併聯發科，身為當時的總統，馬英九面對日經針對中國對台的經濟收購是經濟攻勢的質疑，他竟說要相信中國，提高兩岸互信，她痛批，真正傷害台灣的，是肆意讓中資進入半導體產業，送給中國的馬英九，國民黨面對中國毫無招架之力，甚至連半導體都曾經想要拱手讓人，國民黨的作為，才是真正傷害國家利益，引發國安危機。

韓瑩更說，唱衰台灣、唱衰台積電的老哏，中國國民黨就是玩不膩，台積電佈局全球，是台積電企業的戰略考量，自2001年新加坡設廠以來，台積電陸續在南京（2018）、日本熊本（2021、2024）、德國德勒斯登（2024）等地擴展版圖，2024年美國亞利桑那廠也已完工，展現其全球布局戰略，現在國民黨一直說台積電會變成美積電、日積電或德積電，事實上都未成真，台積電早已多次表明會根留台灣，繼續壯大台灣，這是國家政府還有產業界的共同立場。

吳崢說，從頭到尾企圖出賣台灣關鍵技術有二個，其一，是中國共產黨，用盡一切手段圖謀竊取全世界半導體先進製程關鍵技術，包含美國及台灣技術；另一個，則是中國國民黨，過去國民黨如何想要出賣台灣技術，至今歷歷在目，除馬英九外，還有2016年時任工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸竟說，「若是不開放中資入股，IC技術人才將大量流失，台灣的IC產業恐在2025年就會消失」。

吳崢直言，歷史是最好的一面鏡子，目前已是2025年的此刻，台灣的IC產業的人才及產業不但沒有消失，還屹立不搖的立足在台灣，而國民黨過去10多年來，一貫的套路，就是一直恐嚇台灣，宣稱若不把技術送給中國，不讓中國資金進來，台灣就沒有前途，沒有任何競爭力，這一切顯然都不是事實。

吳崢強調，當前真正的國安危機，就是中國以系統性、計畫性的國家力量，圖謀竊取台灣關鍵技術。從2022年2024年，台灣的檢調及國安系統，共破獲來自中國的經濟間諜行為，至少超過51件，這些行徑包括，以中資違法在台灣獵人頭，取得半導體高階人才，或透過在台設立空殼公司，以技術合作形式，讓關鍵技術外流。

吳崢表示，過去幾年，民進黨執政採取相關積極的因應作為，來防堵中國，讓台灣的關鍵技術始終在世界取得一定的領先優勢。在2022年三讀通過《國家安全法》納入經濟間諜罪及《兩岸人民關係條例》，將關鍵技術留在台灣。

吳崢說，2015年，如果聽信了馬英九，就會讓中資來買台灣的護國神山-台積電；2016年，如果聽信了杜紫宸，開放中國投資台灣的IC產業；2022年，如果聽信蔡正元看衰台積電無法上千元，甚至，昨天聽信國民黨馬英九、趙少康等人，因台積電投資美國，唱衰台灣，大賣台積電，那今天就注定賠慘了。