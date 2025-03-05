期待中美穩定正常發展　陸專家：希望川普堅持承諾的一中政策

▲大陸全國人大代表、北大台研院院長李義虎。（圖／記者任以芳攝，下同）

記者任以芳、魏有德／北京－台北 綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間4日晚間於國會發表這次任期內的首次國會演說，外界也十分關注，在川普一連串的貿易保護措施下，中美兩強的大國競合關係會走向何種發展模式？對此，大陸全國人大代表、北京大學台研院院長李義虎表示，「希望美國方面在川普2.0時期，能夠堅持他原來所承諾的一個中國政策，不要出爾反爾，要前後保持一致。」

李義虎提到，在世界百年變局之下，中國已經對自己的外交政策，包括對美政策做了非常清晰的表達，「維護世界和平，促進共同發展，這是我們外交政策的一個目標，希望中美關係穩定保持正常發展，但是中國也是堅持原則和底線，維護自己的主權安全發展利益。」

對於川普第二次上任後便積極的在關稅上採取貿易保護的手段，李義虎認為，川普2.0的開局與川普1.0的開局起步不太一樣，1.0是關稅戰貿易戰作為旗手，現在他在地緣政治上高調提出格陵蘭島、巴拿馬運河等的一些說法和主張，「會引發一些地緣政治的效應，所以需要注意它開局跟川普1.0，不太一樣。」

李義虎分析指，美俄關係的盤整先於美中關係，至於川普怎麼做，美俄關係能調整成什麼樣子，能夠出什麼結果，我們還要觀察，「美俄關係也是非常複雜，也有結構性矛盾，不是一下就因為特朗普（川普，下同）個人作為美國領導人上來就能消失的。」

在國際局勢發展上，李義虎強調，傳統來說，川普有可能退出北約，馬斯克還寫了個我同意，「如果他真的有這樣的一個結果，這是國際格局的重大的變化，這種變化會給中國增加國際影響力的機會。」