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加拿大首例「牙齒植入眼睛」手術　雙眼失明男子有望恢復視力

眼睛。（圖／達志／示意圖）

▲33歲男子雙眼失明，如今正接受骨齒人工角膜移植術，有望重建光明。（圖／達志／示意圖）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大完成首例「植牙入眼」讓患者恢復視力第一階段，33歲雙眼失明按摩師查普曼（Brent Chapman）接受手術之後，可能很快就能恢復視力。儘管此種罕見手術聽起來像是科幻小說情節，但其實早已存在多國，且成功率很高。

加拿大廣播公司報導，33歲按摩師查普曼來自北溫哥華，其實他的視力一直不錯，13歲那年打完一場籃球賽服用布洛芬藥物之後，因罕見的史蒂芬強生症候群（Stevens-Johnson syndrome），昏迷27天，最終雙眼失明。儘管至今接受過大約50次手術，包括10次角膜植入術，可暫時讓他恢復部分視力，但視力總是會逐漸喪失。

查普曼在第一次聽到植牙入眼的手術時有些猶豫，但與另一名接受過同樣手術的女性交流之後，他被說服了，「她全盲20年，現在卻可以滑雪」。查普曼下定決心接受這次的手術，參加醫療機構試點計畫。

這種手術叫做骨齒人工角膜移植術（OOKP），利用患者牙齒來製作人工角膜的支撐結構。儘管手術存在風險，但過去數十年至少10國都有病患恢復視力的個案，且成功率高；依據義大利2022年的研究，手術27年之後，仍有94%患者保有視力。

整個過程分為兩大階段，醫療團隊拔下查普曼一顆牙齒，將其削成長方形，鑽洞放入塑膠光學鏡片，接著這顆牙齒會被暫時安放在他的臉頰上約莫3個月，隨後才會植入眼睛。在此之際，醫師移除查普曼眼球表面頂層，並臉頰內側軟組織移植替代。

目前初步手術進展順利，醫療人員未來數月將對查普曼進行密切監測。到了未來第2次手術的時候，查普曼臉頰上的牙齒將被取下來，並植入眼球。

查普曼希望這將是他最後一次接受類似手術，「我一直在想像自己能夠再次打籃球、投籃，也想更常去旅行，在這個世界到處看看」。

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