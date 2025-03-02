太陽花領袖被酸民笑1句「竟是病灶」！15hrs手術治好重症

▲魏揚。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

36歲的學運領袖魏揚在228連假前，歷經一場長達15小時的正顎手術，母親楊翠在臉書表示，太陽花運動時，有謾罵者嘲笑魏揚沒下巴，當時沒有很在意，後來為了治療「重度睡眠呼吸中止症」，才找到下顎內縮的問題。

楊翠發文指出，魏揚在2016年就被醫生確診「重度睡眠呼吸中止症」，終於了解困擾兒子超過二十年的鼻病與這個症狀的關聯。她透露，兒子從小到大都鼻過敏，十幾年前，也曾做過鼻子的小手術，一直以為「睡眠呼吸中止症」也是鼻過敏影響。

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太陽花運動時，兒子遭謾罵者嘲笑沒下巴，她確實有稍微困惑，因為兒子小時候明明就是個有個可愛尖下巴的小孩，但兩人都沒有很在意，聽聽就忘了。

後來醫生說明，她才知道兒子因為「下顎內縮」，逐漸壓縮呼吸道空間而形成「重度睡眠呼吸中止症」。在醫生多次問診與推敲之後，認為他應該受過臉頰部位的外傷，沒有好好處理，日久而形成。魏揚回憶才想起來，應該是國中某次打球，有被球K到臉，當時下顎好像有發出過什麼聲音，但後來沒有特別痛，忍過去就忘了。

楊翠對此感到自責，「天啊，這件事我竟然一無所知，當然也完全沒有因此去就醫。剛好在成長的青春期，因為受傷而造成顎部骨骼結構的改變，是很有可能的。」一直以為魏揚是無病無痛，非常健康長大的，「我真的太輕忽了，很對不起他。」

楊翠後來也在臉書報告手術結果，「兒子歷經15個小時的漫長手術，一切順利」，接下來要度過3個月的臉部腫痛期，吃流質食物，就可以逐漸修復，迎來順暢呼吸、海量空氣和充足睡眠。

三軍總醫院耳鼻喉頭頸外科部邱逢翔醫師表示，過去研究顯示，大部分呼吸中止症患者，睡覺至少會有2處以上的狹窄，故需要上呼吸道多層次手術改善各個阻塞。目前上呼吸道對於睡眠呼吸中止症治療仍有成長空間，精準找出阻塞位置，也可有效改善症狀，避免過度破壞引起病發症，此時就需藥物誘導睡眠內視鏡輔助。