川普重返白宮首次國情演說！　重點搶先看

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）將於美東時間4日晚間9時在國會發表國情演說，這將是他重返白宮後的首次正式對國會演說，也是他自上任以來最重要的政策闡述。外界預期，川普將藉此機會闡述他激進的第二任期願景，並回應近期一系列顛覆性政策所引發的國內外關注。

川普政府執政至目前為止僅六週，已迅速改變美國內政與外交格局。他任命馬斯克（Elon Musk）主導大規模裁減聯邦政府機構人員，推動史無前例的政府精簡計畫；同時，他對美國盟友祭出關稅威脅，卻在外交上展現對長期對手的和解姿態。

川普政府已啟動大規模聯邦機構裁員行動，並動員幾乎所有聯邦執法機構及美軍執行他競選時承諾的「大規模遣返行動」。此外，他積極推動俄烏戰爭的和平談判，但美方方案明顯偏向俄羅斯立場，導致歐洲盟國震動，並引發烏克蘭強烈不滿。

據消息人士透露，川普可能在今晚的演說中宣布與烏克蘭簽署一項礦產協議；然而，川普顧問團隊則警告，目前該協議尚未正式簽署，且情勢仍有可能發生變化。該協議原定於2月與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在白宮簽署，但因雙方會談氣氛惡劣而一度擱置。

川普的國情演說不僅將是對美國內部政策的重大宣示，也可能成為美國對外關係的轉折點。屆時，他是否進一步針對對中關係、烏克蘭戰爭、北約盟國，以及經濟政策發表更具細節的立場，將成為各界關注的焦點。