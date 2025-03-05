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台積電擴大對美投資　美學者分析：強烈政治考量

▲▼台積電（TSMC）。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電宣布將對美國再投資至少1000億美元。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

台積電宣布將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等。美學者4日分析，這項決定有很強烈的政治考量，台積電面臨關稅威脅，正盡全力向美國展現承諾，並表明台灣正對美國優先事項做出貢獻。

美國總統川普（Donald Trump）上任以來，透過關稅等手段，積極推動製造業回流美國，試圖提升美國在半導體產業的地位。他3日與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮舉行記者會，宣布台積電將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3兆2915億元），用於興建3座新的晶圓廠、2座先進封裝設施，以及一間研發中心。

▲台積電擴大對美投資1000億美元。（圖表／林秉潔製）

對此，美國傳統基金會研究員孔明尚（Michael Cunningham）4日以電子郵件回覆中央社記者詢問表示，台積電投資美國在經濟層面上看起來不是那麼合理，但「確實有很強烈的政治考量」。

他分析，台積電面臨關稅威脅，正盡全力向美國展現承諾，並力抗台積電位居晶片製造主導地位有損美國利益的論述。儘管這般論述不正確，卻已成為美國兩大政黨的主流觀點。

孔明尚指出，台積電和台灣政府都竭盡所能因應當前現實，並向川普政府和美國人民展現，台灣「正在對美國優先事項做出貢獻」。

賓州大學裴利世界學院（Perry World House）資深專案經理善學（Thomas Shattuck）向中央社記者表示，台積電新增對美投資是意料中的事。對美擴大投資顯示台積電希望藉由增加在美國本土的投資，將台灣晶片被課關稅的可能性降到最低。

川普先前揚言對台灣製造的半導體課徵關稅，孔明尚指出，川普3日在記者會提到，台積電在美國製造的晶片不會被課關稅，但在台灣生產的晶片終究會被課稅。但當這些新投資案在美國開始大量生產時，川普可能已經離任，因此目前還不清楚這項投資宣布對川普任內可能實施的關稅有何影響。

▲▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

他也說，高品質晶片對川普試圖振興的多數產業都至關重要，但這些投資計畫要變成生產晶片的廠房需要花上很長時間，即使這些廠房開始運作後，台灣仍將持續擁有全球最完善的產業聚落，也是生產晶片的最佳地點，至少在可預見的將來都是如此。

他解釋，除非發生重大變化使得美國廠房生產的先進晶片和台灣生產的晶片相比，在成本、品質上都具競爭力，否則美國「再工業化」仍將持續仰賴台灣製造的晶片。

至於台積電對美擴大投資是否將增加川普協防台灣的意願，孔明尚表示，這不會大幅影響美國對台灣的防衛承諾。不論是否有這項投資，任何涉及台灣的戰爭，美國都很難置身事外。

他說，這不僅是因為半導體的重要性，在可預見的未來，台灣仍會扮演最重要的角色，就算屏除半導體議題，美國和重要盟友的經濟、安全利益也都需要維持台灣安全，不讓其落入北京手中。

善學認為，台積電對美投資與川普是否協防台灣沒有直接關聯，雖然台灣對美國有更多投資，可能有助改變川普對台灣的態度，但實際影響程度要等到需做出決定時才會知道。

媒體3日問及台積電擴大對美投資，是否能將中國一旦決定奪取台灣，對美國晶片產生的衝擊降到最低？川普回應表示，台積電增加對美投資將使美國在這個重要產業上占有一席之地，「如果台灣發生什麼事的話，將會有滿大的影響」。

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