加墨關稅反轉！　美商務部長：川普最快5日宣布「達成協議」暫緩

▲川普對來自加拿大、墨西哥的進口汽車與零件加徵25%關稅於4日生效。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）對來自加拿大與墨西哥的進口汽車與零件加徵25%關稅於4日生效。不過，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，川普最快5日就會宣布與加拿大和墨西哥達成貿易協議，作為關稅緩衝的途徑。

盧特尼克接受《福斯商業頻道》訪問時表示，他4日與加拿大和墨西哥官員通話，對方都表示他們會做得更好，「我認為總統會跟他們談出解決方法。」

盧特尼克強調，「這不會是暫停——不是那種暫停措施——但我覺得總統會找到某種平衡點，你們願意多做一點，我就稍微讓步一些，然後我們明天（5日）應該就會宣布相關消息。結果大概會是折衷方案，總統會和加拿大、墨西哥達成某種共識，但不會完全退讓。」

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Commerce Secretary Howard Lutnick announces Canada and Mexico have been talking to the Trump Administration all day - deal on tariffs may be reached by tomorrow:



"Both the Mexicans and the Canadians were on the phone with me all day today trying to show that… pic.twitter.com/6H75iaEWlC — Conservative Brief (@ConservBrief) March 4, 2025

白宮於4日正式對墨西哥、加拿大進口商品全面課徵25%關稅；多家大型企業也警告，這可能導致消費者價格上漲。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）隨即宣布反制方案，計劃對價值300億加幣（約207億美元）的美國商品徵收25%關稅，並在21天內再追加1250億加幣（約862億美元）的關稅措施。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，川普對墨西哥徵收25％關稅毫無道理可言，而墨西哥的報復性關稅方案將於週日（9日）公布。