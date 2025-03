加墨關稅反轉！　美商務部長：川普最快5日宣布「達成協議」暫緩

▲川普對來自加拿大、墨西哥的進口汽車與零件加徵25%關稅於4日生效。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)對來自加拿大與墨西哥的進口汽車與零件加徵25%關稅於4日生效。不過,美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)表示,川普最快5日就會宣布與加拿大和墨西哥達成貿易協議,作為關稅緩衝的途徑。

盧特尼克接受《福斯商業頻道》訪問時表示,他4日與加拿大和墨西哥官員通話,對方都表示他們會做得更好,「我認為總統會跟他們談出解決方法。」

盧特尼克強調,「這不會是暫停——不是那種暫停措施——但我覺得總統會找到某種平衡點,你們願意多做一點,我就稍微讓步一些,然後我們明天(5日)應該就會宣布相關消息。結果大概會是折衷方案,總統會和加拿大、墨西哥達成某種共識,但不會完全退讓。」

