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烏克蘭準備好談判！　澤倫斯基：願「跟隨川普領導」簽署協議

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

▲澤倫斯基表示烏克蘭已準備好談判。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）日前和美國總統川普在白宮發生口角衝突，他5日鬆口表示，這場會談令人感到遺憾，但烏克蘭已準備好談判，尋求結束戰爭的途徑，「我和我的團隊隨時準備好在川普總統強而有力的領導下，努力達成一個持久的和平協議。」

根據CNN報導，澤倫斯基5日在社群網站X發文指出，烏克蘭始終致力於和平，「我們週五（2月28日）在華盛頓白宮的會面，並沒有按照應有的方式進行，這令人遺憾。現在是時候讓事情回歸正軌了，我們希望未來的合作與溝通能夠更具建設性。」

澤倫斯基表示，烏克蘭隨時準備好坐上談判桌，希望能盡快推動持久和平，「沒有人比烏克蘭人更渴望和平，我和我的團隊隨時準備好在川普總統強而有力的領導下，努力達成一個持久的和平協議。」

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普、副總統范斯會面。（圖／路透）

▲澤倫斯基2月28日與美國總統川普、副總統范斯會面後發生口角衝突。（圖／路透）

此外，他還提到烏克蘭隨時願意簽署礦產與安全協議，「不論以何種形式、何時進行。我們認為，這項協議是邁向更大安全保障與穩固安全承諾的重要一步，我真心希望它能夠有效推動實施。」

澤倫斯基也罕見地對停火條件提出具體看法，希望在首要階段能夠釋放戰俘，接著是海空停火，包含禁止發射導彈、長程無人機、炸彈攻擊能源設施與其他民用基礎設施，「接下來，我們希望能夠快速推動所有後續階段，並與美國合作，商定一份強而有力的最終協議。」

停火條件的內容與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在2日與西方領袖在倫敦峰會後提出的計畫相似。

澤倫斯基也特別提及美國對烏克蘭的支持，「我們真的很感激美國幫助烏克蘭維護主權與獨立，我們也記得，當川普總統提供標槍飛彈（Javelins）給烏克蘭時，情勢發生了改變，我們對此心存感激。」

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