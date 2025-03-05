美國防次長提名人：台灣國會刪軍費令人不安　國防開支應逾GDP10%

▲美方憂台灣備戰速度無法嚇阻解放軍，國會竟還刪軍事預算。（圖／軍聞社）



記者張靖榕／綜合報導

美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）4日於參議院軍事委員會的聽證會上，重申台灣的國防預算「遠遠不足」，並認為應該接近GDP的10%。他強調，未來的重點是避免台灣引發與北京不必要的衝突，同時為美國爭取時間，以改善美中軍事失衡的現況。此外，他對台灣國會刪減軍費的動作表示「深感不安」，並建議台灣應向南韓學習，發展一支「更嚴肅」的軍隊。

《中央社》報導，聽證會上，共和黨參議員韋克爾（Roger Wicker）質疑柯伯吉對台灣防衛立場的轉變，指出他在2022年曾表示中國若入侵台灣，將對美國構成重大威脅，但去年11月卻撰文稱「美國人沒有台灣仍然能生存」。柯伯吉回應表示，他對台灣的重要性立場始終如一，美國對台的承諾雖然主要是「隱含的、間接的，或基於傳統習慣」，但國防部已將台灣列為「首要想定」（pacing scenario），並進一步具體化。

柯伯吉強調，台灣雖然連年增加軍費，但國防支出占GDP比例仍低於3%，這與當前中國的軍事威脅不相匹配。他支持總統川普（Donald Trump）的觀點，認為台灣應將國防預算提高至GDP的10%，或至少朝此方向努力。他指出，台灣的備戰速度不足，美國應透過強化政策溝通，促使台灣採取更積極的國防策略。

他進一步表示，自己的目標之一是確保美軍能夠在不被迫立即介入衝突的情況下，爭取時間來應對美中軍事平衡惡化的問題。他強調，美國的核心利益在於防止中國在印太地區取得霸權，而台灣的自我防衛能力對此至關重要。

當談及台灣國會刪減軍費的決定時，柯伯吉直言這讓他「深感不安」，並批評台灣政府在強化國防上的緊迫感嚴重不足。他認為台灣應該學習南韓，建立一支更具戰略意識與作戰能力的軍隊。他指出，若美國人必須承擔風險保衛台灣，而台灣自身卻未做足準備，這對美國來說是不公平的，也不符合有效的戰略原則。

柯伯吉過去在川普政府第一任期擔任國防部副助理部長，而他的祖父柯比（William Colby）則曾在前總統尼克森（Richard Nixon）與福特（Gerald Ford）時期擔任中央情報局（CIA）局長。他長期關注台灣的國防支出，曾在去年5月投書《台北時報》，批評台灣政府在強化軍備方面缺乏緊迫感，並認為台灣的國防支出應至少達到GDP的5%，甚至主張若台灣的安全與主權面臨威脅，軍費應提升至GDP的10%。

柯伯吉肯定台灣在國防戰略上已採取不對稱作戰的方式，但他也強調，面對中國大規模的軍事擴張，台灣目前的國防支出仍不足以應對潛在的威脅。美方對此將持續關注，並希望台灣能加強軍備，以確保自身安全，並減輕美國在亞太地區的戰略壓力。