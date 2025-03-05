川普硬徵關稅引反彈！　美汽車聯盟警告：車價恐飆漲25％

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）對來自加拿大與墨西哥的進口汽車與零件加徵25%關稅，引發汽車業界強烈反彈。代表美國幾乎所有主要汽車製造商的貿易團體——「汽車創新聯盟」（Alliance for Automotive Innovation）4日警告，這項關稅將導致汽車價格大幅上漲，部分車款售價可能飆升25%，並對市場供應造成嚴重衝擊。

路透社報導，該聯盟主席波澤拉（John Bozzella）表示，「所有汽車製造商都將受到這項關稅的影響，許多車款價格可能因此上漲多達25%，並且消費者很快就會感受到價格上升與車輛供應受限的影響。」該聯盟成員涵蓋通用汽車（GM）、福特（Ford）、豐田（Toyota）、福斯（Volkswagen）、現代（Hyundai）與斯泰蘭蒂斯（Stellantis）等主要汽車品牌，唯一未參與該聯盟的是特斯拉（Tesla）。

美國汽車產業已運作超過25年的北美供應鏈將因此遭受嚴重衝擊。業界強調，汽車零組件在最終組裝前，往往需要跨越美加墨邊界多達6次以上，關稅將嚴重影響供應鏈的運作效率與成本。波澤拉指出，「汽車生產與供應鏈不可能一夕之間重新布局。這項關稅的挑戰在於，消費者將在短期內承擔成本上升的壓力，而美國製造業可能尚未能及時受惠。」

斯泰蘭蒂斯公司4日向經銷商發出內部信函，表明該公司正積極與川普政府協商關稅問題，並強調這項政策將對消費者造成「成本負擔」。該公司在信中表示，「由於北美汽車產業的高度整合，這些關稅將使我們的克萊斯勒（Chrysler）、道奇（Dodge）、吉普（Jeep）與RAM品牌處於不利競爭地位，與來自韓國、日本與歐洲的進口品牌相比，成本壓力將顯著增加。」

美國商務部長魯特尼克（Howard Lutnick）日前與多家汽車製造商代表會面，業界高層均呼籲政府放棄全面加徵關稅的計畫。然而，川普政府迄今未展現讓步跡象。

福特執行長法利（Jim Farley）上月也曾警告，對墨西哥與加拿大加徵25%關稅將「對美國汽車產業造成毀滅性打擊」，並直言「這將帶來極大的成本負擔與市場混亂」。

然而，汽車業界並未獲得美國工會的全面支持。美國汽車工人聯合會（UAW）對川普的關稅政策表示讚賞，並表示支持川普政府計畫於4月進一步擴大關稅範圍。該工會在聲明中表示，「我們樂見一位美國總統採取積極行動，終結對美國勞工階級造成沉重打擊的自由貿易災難。我們期待與白宮合作，確保4月的汽車關稅政策能夠真正惠及美國工人。」

然而，美國國際汽車經銷商協會（American International Automobile Dealers Association）則對此政策提出批評，指出經銷商目前已面臨不斷上升的車輛與零件價格，外加高利率的壓力，關稅政策將進一步推升車輛售價，「這些關稅可能導致新車售價額外增加數千美元，進一步影響消費者的購車選擇。」