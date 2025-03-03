陳亭妃全國票后率先完成選舉補助款公益信託　近265萬關懷弱勢

▲立法委員陳亭妃3日正式宣布，歷時11個月完成「選舉補助款公益信託」，成為全國首位完成補助款以公益信託形式回饋社會的立法委員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全國第一！立法委員陳亭妃3日正式宣布，歷時11個月完成「選舉補助款公益信託」，成為全國首位完成補助款以公益信託形式回饋社會的立法委員！

陳亭妃兌現選舉承諾，將264萬7540元全數捐出，專款專用於弱勢兒童、青年、單親家庭及偏鄉經濟困難戶，以實際行動回應選民的支持，讓政治善款真正發揮社會影響力。

這項信託計畫由台灣銀行負責管理，確保資金長期運用、透明可監督，並邀請專業會計師及律師組成監督團隊，讓善款發揮最大效益。會計師吳岳峰擔任信託監察人，律師謝凱傑、律師林志雄擔任諮詢委員，因爲是首件立委選舉補助款公益信託案，歷經重重行政審查，最終於2024年12月23日正式獲得台南市社會局核准設立，開創立委選舉補助款公益信託首例。

陳亭妃在2024立委選舉中，支持者不分黨派的支持，才能以13萬2377票高票連任，不僅榮登民進黨全國第一高票、全國女性最高票、台南最高票，更屢創得票新紀錄。她感性表示，27年來從議員到立委，一步一腳印與選民同行，落實服務不敢懈怠，深知這份支持的珍貴，藉著捐出扣除必需繳交給黨中央的部分其餘的選舉補助款，來打造成為可長期監督的公益信託機制，讓政治回歸初心，回饋社會最需要的人。

依照民進黨規定，補助款總額需繳回三分之一給黨中央（約132萬），剩餘265萬則全數投入公益信託，為確保資金使用透明，陳亭妃與專業團隊邊走邊學，克服種種行政挑戰，終於完成這場政治公益創舉。

陳亭妃強調，選舉補助款來自選民的信任，政治人物應該用行動回應期待，而不是只靠口水戰。人民希望的是更多的溫暖與感動，而不是謾罵、抹黑、攻擊。未來，這筆信託基金將持續投入各項關懷計畫，確保愛與善意長遠延續，讓政治成為改變社會的力量！