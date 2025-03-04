收到恐嚇簡訊！　陳亭妃清晨直奔警局報案：害怕媽媽會受傷害

▲民進黨立委陳亭妃收到恐嚇簡訊。（圖／翻攝陳亭妃臉書）

記者林東良、莊智勝／台南報導

民進黨立委陳亭妃今在臉書發文，表示收到恐嚇威脅簡訊，害怕媽媽會因此受到傷害，因此清晨6點天還未亮，就匆匆趕往台南市警察局第五分局報案，並直言「政治是一時的，但我們內心的善良與理性，才是最重要的！」

陳亭妃表示，清晨天還沒亮就匆匆前往警察局報案，「。從政27年來，無論在議場上如何衝鋒陷陣、承受多少攻擊，我從未感到畏懼，然而，當我親眼看到手機上那封直接威脅的簡訊時，心頭卻猛地一沉。不是因為害怕自己，而是害怕我的媽媽會因此受到任何傷害。」

「媽媽是我心頭最擔憂的！」陳亭妃指出，目前此事已經交由警方處理，同時也喊話，懇請支持者冷靜克制，「千萬不要因憤怒而做出過激的行為，政治是一時的，但我們內心的善良與理性，才是最重要的。」

陳亭妃表示，很抱歉讓大家擔心，「即便如此，我仍然會勇敢前行，今天仍會站在立法院，捍衛應該捍衛的一切。回到台南後，我依然會走進街頭巷尾，繼續為鄉親服務。無論面對多少困難，我選擇相信，也選擇堅持。」

台南市警五分局副分局長陳柏宇說明，今天上午6點多，陳亭妃委員至分局報案收到簡訊恐嚇，五分局依規定受理後，積極偵辦，並報請台南地檢署檢察官指揮中。分局將加強各項安全維護措施。