　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭簡訊恐嚇「憂母受傷害」　陳亭妃堅強吐心聲：會勇敢前行

▲陳亭妃表示，母親是她最重要的人，希望警察能保護家人安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲陳亭妃表示，母親是她最重要的人，希望警察能保護家人安全。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立委陳亭妃接獲恐嚇簡訊，4日上午親自向台南市警五分局報案，陳亭妃指出，「我不是因為害怕自己受傷害，而是害怕媽媽會因此受到任何傷害」，台南市警五分局已依法受理，陳亭妃則表示，在媒體報導後她接到許多民眾及支持者的關心，讓她備感溫暖。

陳亭妃說，今天許多朋友看到新聞報導，知道她收到恐嚇簡訊並向警方報案後，紛紛表示關心，讓她感受到滿滿的溫暖，也想跟大家報告一下她的狀況。

陳亭妃說，：「從政27年來，這是我第一次接到直接傳到私人手機的恐嚇簡訊，對方還分三個時間、三段文字，組合起來的內容充滿不理性。我們家就三個人—我、媽媽、妹妹。我和妹妹全心投入政治，忙碌奔波，媽媽知道自己的女兒是拼命三郎，從早忙到晚，總是等著我們回家，第一句話不是責備，而是心疼地問：「有沒有吃飯？」

陳亭妃說：「媽媽最讓我心疼，也最讓我擔憂。當我在立法院衝撞受傷，她只能透過新聞畫面得知；當我被抹黑，她也只能偷偷流眼淚。她從來不要求我們做什麼，只是默默承受身為政治人物家屬的壓力。對媽媽，我一直心存愧疚。」

陳亭妃不安地表示，「如今，當我和妹妹為政治工作四處奔走，家裡只剩媽媽一人，這讓我更放心不下。因此，我已將此事交由警方處理，也懇請大家冷靜克制，不要因憤怒而做出過激行為。政治是一時的，但我們內心的善良與理性才是最重要的。抱歉讓大家擔心了，但請放心，我仍會勇敢前行！因為有您在，我永遠不會孤單！」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 1 8225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國家警報響！16縣市大雨特報　大雷雨轟9地「防雷擊冰雹
王大陸涉殺人未遂！財經網美怒喊「不要再回來了好嗎」　網炸鍋
快訊／王大陸找人打司機！下手兇殘　經紀公司：了解中
快訊／10縣市大雨特報！下到晚上
獨／王大陸再涉刑案第二季沒了　《艾嘉食堂》製作人B2要他好好
快訊／陳文杰熱身賽受傷骨折！　本季提前報銷
快訊／王大陸涉「殺人未遂」移送　經紀人電話無人接聽
獨／王大陸涉「殺人未遂」　遭警方逮捕
機艙突大量濃煙！空姐打開行李櫃　發現行動電源起火

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「罷免一階32比0」引黨內抱怨黨中央　藍營美女發言人壓力大到哭了

美對等關稅政策有望延後？　卓榮泰：這會達到相當進展

TPOC民調／倒閣難撼動國會組成？　若重選過半民眾仍支持原人選

遭簡訊恐嚇「憂母受傷害」　陳亭妃堅強吐心聲：會勇敢前行

「罷免一階32比0是奇恥大辱」　鍾小平批黨中央沒動：恐有滅頂之災

喊話「罷免雙吳是在野團結大好時刻」　藍罷團：補件已能將近完成

罷12綠委連署都出包　林右昌：國民黨作弊後要搞補件有適法性問題

台積電加碼投資美國　趙怡翔：讓川普看見台灣落實公平夥伴決心

召委選舉柯建銘槓英系　莊瑞雄：我當然要抗議一下

現身力挺藍青年罷免吳沛憶　趙少康喊話黨中央給資源、否則等挨打

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

陳沂「挺小優」酸吳宗憲　笑言館長不像他：難怪被告

#館長 真實尺寸曝不只3公分！進軍 #SWAG ：害怕起反應

孫協志.夏宇童「穩交6年」結婚了　報喜：童協不再只是好朋友！

「罷免一階32比0」引黨內抱怨黨中央　藍營美女發言人壓力大到哭了

美對等關稅政策有望延後？　卓榮泰：這會達到相當進展

TPOC民調／倒閣難撼動國會組成？　若重選過半民眾仍支持原人選

遭簡訊恐嚇「憂母受傷害」　陳亭妃堅強吐心聲：會勇敢前行

「罷免一階32比0是奇恥大辱」　鍾小平批黨中央沒動：恐有滅頂之災

喊話「罷免雙吳是在野團結大好時刻」　藍罷團：補件已能將近完成

罷12綠委連署都出包　林右昌：國民黨作弊後要搞補件有適法性問題

台積電加碼投資美國　趙怡翔：讓川普看見台灣落實公平夥伴決心

召委選舉柯建銘槓英系　莊瑞雄：我當然要抗議一下

現身力挺藍青年罷免吳沛憶　趙少康喊話黨中央給資源、否則等挨打

錄影突指安心亞「全世界只能駕馭妳」　阿Ken作勢親嘴…全場驚：注意眼神

奉俊昊拍完《寄生上流》陷低潮「一度寫不出劇本」新作藏台灣靈感

火腿鬥士交流賽2天逾5萬人進場！兄弟球團啟動日職取經策略

曾沛慈驚吐健檢紅字「剛動完手術」：拿掉好幾顆！　老公全程守護

拒檢逃逸「拖行500米」害死派出所長！　狠心女毒蟲續押不禁見

洗澡總聞到「毒品味」！住1個月崩潰退租　一問傻了：毛骨悚然

日本未來天皇長大了！大學每天通勤3hrs上課　「主攻蜻蜓研究」

快訊／國家警報響！16縣市大雨特報　大雷雨轟9地「防雷擊冰雹」

不滿男子敬酒態度差！紅衣男撂人到他家按鈴...揪衣領賞巴掌

「明明知道不該，但還是戒不掉」！血型改不掉的壞習慣　B型總是衝動購物

訪日期間愛將涉貪獲百萬交保　盧秀燕證實：第一時間已知情

政治熱門新聞

凌濤驚爆背著愛妻　私訊露鳥索色照

凌濤視訊露鳥「想看硬的呀？」　鹹濕對話曝

向葉老師、社會大眾致歉！　傅崐萁盼「紛擾一切到我為止、概括承受」

遭爆露鳥討色照　凌濤：一定告！

遭爆婚外傳色照　凌濤批邏輯不通：爛劇本

喊話賴清德守護「護國神山」　馬英九憂心：賣了一個台積電就夠了嗎？

國民黨喊志願役加薪2萬！國防部回應了

遭爆涉性騷視訊露鳥　凌濤斥抹黑：跟我互動有不舒服請直接申訴

台積電加碼在美投資　卓榮泰：壯大台灣是政府跟產業界共同立場

經長掛保證：最先進2奈米跟1.6奈米　明年不會到美國生產

傅崐萁被嗆「通匪」　喊話「錯的不是葉老師」

台積電加碼投資美國1000億美元　總統府承諾：最先進製程留在台灣

凌濤遭爆私訊露鳥索色照　國民黨批民進黨下三濫

台積電加碼投資美國　葛如鈞曝隱憂：台灣恐成「無用之地」

更多熱門

相關新聞

立委陳亭妃遭恐嚇！台南警加強巡邏

立委陳亭妃遭恐嚇！台南警加強巡邏

民進黨立委陳亭妃4日上午在臉書發文，表示收到恐嚇威脅簡訊，害怕媽媽會因此受到傷害，因此清晨6時天還未亮，就匆匆徒步趕往台南市警五分局報案。五分局指出，除依規定受理積極偵辦外，並報請台南地檢署檢察官指揮中，警方也立即啟動加強各項巡邏守望等安全維護措施。

收到恐嚇簡訊！　陳亭妃清晨直奔警局報案

收到恐嚇簡訊！　陳亭妃清晨直奔警局報案

陳亭妃全國票后率先完成選舉補助款公益信託

陳亭妃全國票后率先完成選舉補助款公益信託

軍官逼女拍裸照　嘴硬辯「覺得好玩」

軍官逼女拍裸照　嘴硬辯「覺得好玩」

關廟糖漏窯遺址！陳亭妃拍板確認文資身份加速保存期程

關廟糖漏窯遺址！陳亭妃拍板確認文資身份加速保存期程

關鍵字：

簡訊恐嚇關懷陳亭妃心聲

讀者迴響

熱門新聞

陰唇留前男友冰箱被丟！

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

咳嗽有痰「吐出來or吞下去」？　醫曝奇效解答了

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

消防員穿消防衣日本滑雪　還沒上班先處分

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」

即／川普下令暫停對烏克蘭所有軍援

台積電加碼投資3.3兆！川普：若中國犯台　美仍有晶片生產能力

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝

疲老闆現身！90度鞠躬道歉開直播面對

即／疲老闆「不自殺聲明」！親曝和鳳梨現況

更多

最夯影音

更多

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面