遭簡訊恐嚇「憂母受傷害」　陳亭妃堅強吐心聲：會勇敢前行

▲陳亭妃表示，母親是她最重要的人，希望警察能保護家人安全。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立委陳亭妃接獲恐嚇簡訊，4日上午親自向台南市警五分局報案，陳亭妃指出，「我不是因為害怕自己受傷害，而是害怕媽媽會因此受到任何傷害」，台南市警五分局已依法受理，陳亭妃則表示，在媒體報導後她接到許多民眾及支持者的關心，讓她備感溫暖。

陳亭妃說，今天許多朋友看到新聞報導，知道她收到恐嚇簡訊並向警方報案後，紛紛表示關心，讓她感受到滿滿的溫暖，也想跟大家報告一下她的狀況。

陳亭妃說，：「從政27年來，這是我第一次接到直接傳到私人手機的恐嚇簡訊，對方還分三個時間、三段文字，組合起來的內容充滿不理性。我們家就三個人—我、媽媽、妹妹。我和妹妹全心投入政治，忙碌奔波，媽媽知道自己的女兒是拼命三郎，從早忙到晚，總是等著我們回家，第一句話不是責備，而是心疼地問：「有沒有吃飯？」

陳亭妃說：「媽媽最讓我心疼，也最讓我擔憂。當我在立法院衝撞受傷，她只能透過新聞畫面得知；當我被抹黑，她也只能偷偷流眼淚。她從來不要求我們做什麼，只是默默承受身為政治人物家屬的壓力。對媽媽，我一直心存愧疚。」

陳亭妃不安地表示，「如今，當我和妹妹為政治工作四處奔走，家裡只剩媽媽一人，這讓我更放心不下。因此，我已將此事交由警方處理，也懇請大家冷靜克制，不要因憤怒而做出過激行為。政治是一時的，但我們內心的善良與理性才是最重要的。抱歉讓大家擔心了，但請放心，我仍會勇敢前行！因為有您在，我永遠不會孤單！」。