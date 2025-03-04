　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

立委陳亭妃遭恐嚇！天沒亮就報案　警加強巡邏服務處、住處

▲民進黨立委陳亭妃收到恐嚇簡訊。（圖／翻攝陳亭妃臉書）

▲台南市警五分局加強陳亭妃服務處等處所各項安全維護措施。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨立委陳亭妃4日上午在臉書發文，表示收到恐嚇威脅簡訊，害怕媽媽會因此受到傷害，因此清晨6時天還未亮，就匆匆徒步趕往台南市警五分局報案。五分局指出，除依規定受理積極偵辦外，並報請台南地檢署檢察官指揮中，警方也立即啟動加強各項巡邏守望等安全維護措施。

▲民進黨立委陳亭妃收到恐嚇簡訊。（圖／翻攝陳亭妃臉書）

▲民進黨立委陳亭妃收到恐嚇簡訊。（圖／翻攝陳亭妃臉書）

陳亭妃表示，清晨天還沒亮就匆匆前往警察局報案，陳亭妃說：「從政27年來，無論在議場上如何衝鋒陷陣、承受多少攻擊，我從未感到畏懼，然而，當我親眼看到手機上那封直接威脅的簡訊時，心頭卻猛地一沉。不是因為害怕自己，而是害怕我的媽媽會因此受到任何傷害。」

陳亭妃說：「媽媽是我心頭最擔憂的！」，陳亭妃指出目前此事已經交由警方處理，同時也喊話，懇請支持者冷靜克制，「千萬不要因憤怒而做出過激的行為，政治是一時的，但我們內心的善良與理性，才是最重要的。」

陳亭妃表示：「很抱歉讓大家擔心，即便如此，我仍然會勇敢前行，今天仍會站在立法院，捍衛應該捍衛的一切。回到台南後，我依然會走進街頭巷尾，繼續為鄉親服務。無論面對多少困難，我選擇相信，也選擇堅持。」

▲民進黨立委陳亭妃收到恐嚇簡訊。（圖／翻攝陳亭妃臉書）

台南市警五分局副分局長陳柏宇說明，今天上午6時多，陳亭妃委員至五分局報案收到簡訊恐嚇，五分局依規定受理後報請台南地檢署檢察官指揮積極偵辦中。

五分局也立即加強陳亭妃服務處及住家的巡邏，並積極蒐證調查，希望儘早將恐嚇嫌犯追緝到案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 1 8225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／00915配息縮水！　3月19日除息
孫生還沒分手！辣女友認了「罵我聖母也無所謂」
30多歲男染流感住院一周亡！猛咳無力就醫已雙側肺炎
大阪7歲女童遭「水泥封屍」！　已呈木乃伊狀
「穿消防衣滑雪」被處分！台中消防員認錯：坦然接受
張立威骨灰運抵台灣　「樹葬」走最後一程
劉喬安拖延回台　向美國申請政治庇護
今年首例境外移入M痘！30多歲男泰國染病
快訊／應曉薇不顧員警阻攔　雙手合十90度鞠躬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前屏東縣議員洪慈綪夫婦收回扣近300萬　判12年定讞須入獄

竹聯幫幫主黃少岑3／6告別式　北市動員4百警力任務編組

涉違法查個資！帳戶突增139萬不明金流　竹市偵查小隊長遭起訴

養小10歲女友開銷大！斜槓當藥頭收入全上繳　裝潢工這下慘了

嘉義鐵皮工廠火警！濃煙狂竄　警消搶救3小時撲滅

高美館30年戶外藝術品毀了！塗鴉還簽「陳聖X」　網批沒水準

「太陽花女神」打拖延戰！劉喬安賣淫販毒美國落網　申請政治庇護

淡水男嗜賭繳不出小孩學費　友人看不下去舉報！警破天九牌賭場

快訊／應曉薇被提解北院開庭！不顧員警阻攔　雙手合十90度鞠躬

北市男「2天沒上班」同事報警　破門驚見他倒臥床上死亡

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

陳沂「挺小優」酸吳宗憲　笑言館長不像他：難怪被告

#館長 真實尺寸曝不只3公分！進軍 #SWAG ：害怕起反應

孫協志.夏宇童「穩交6年」結婚了　報喜：童協不再只是好朋友！

前屏東縣議員洪慈綪夫婦收回扣近300萬　判12年定讞須入獄

竹聯幫幫主黃少岑3／6告別式　北市動員4百警力任務編組

涉違法查個資！帳戶突增139萬不明金流　竹市偵查小隊長遭起訴

養小10歲女友開銷大！斜槓當藥頭收入全上繳　裝潢工這下慘了

嘉義鐵皮工廠火警！濃煙狂竄　警消搶救3小時撲滅

高美館30年戶外藝術品毀了！塗鴉還簽「陳聖X」　網批沒水準

「太陽花女神」打拖延戰！劉喬安賣淫販毒美國落網　申請政治庇護

淡水男嗜賭繳不出小孩學費　友人看不下去舉報！警破天九牌賭場

快訊／應曉薇被提解北院開庭！不顧員警阻攔　雙手合十90度鞠躬

北市男「2天沒上班」同事報警　破門驚見他倒臥床上死亡

「嘴唇上皰疹」會加速失智！醫喊「做1事」降風險：尤其反覆發作者

打造韓國版輝達？　在野黨魁李在明提「30%股份全民共享」

快訊／19萬股民注意！00915配0.5元　縮水逾3成

巫啟賢透露劉文正人生的選擇　光去年演唱會就做30幾場

前屏東縣議員洪慈綪夫婦收回扣近300萬　判12年定讞須入獄

孫生還沒分手！辣女友認了「罵我聖母也無所謂」：前公司已安排他看醫生

墾丁度假飯店試營運「亮點搶先看」！360度空中泳池　躺床看海

「亞洲貓王」唐嘉鴻前進大港開唱！挑戰音樂×單槓跨界演出

澄清湖「變水族箱」驚見魟魚悠閒遊泳　專家憂恐釀生態危機

30多歲男染流感住院一周亡！猛咳無力就醫已雙側肺炎

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

社會熱門新聞

消防員穿消防衣日本滑雪　還沒上班先處分

撞擊瞬間曝！轎車「撞死晨運婦」擋風玻璃破大洞

整理15歲女兒遺物驚見不雅片　34歲變態男友下場慘了

彰福興鄉今夜送煞　送往海邊路線曝光

逾5千人被騙170億　「北檢斬金行動」羈押52人

即／應曉薇開庭不顧員警阻攔　雙手合十90度鞠躬

與美魔女湯屋泡2小時　北醫前院長挨告下場曝

獨／台中「越南法國麵包名店」遭縱火

車停路邊挨罰900元　駕駛1招自救

新北喪屍女駕駛全身抖　竟載大量毒品

即／台中女房東聞到屍臭　破門驚見房客身亡

北市男曠職2天同事報警　破門驚見陳屍床上

即／桃園某醫院停車場女子墜樓亡　目擊者嚇壞

女學生交男友離家　爸媽等20年聲請死亡

更多熱門

相關新聞

收到恐嚇簡訊！　陳亭妃清晨直奔警局報案

收到恐嚇簡訊！　陳亭妃清晨直奔警局報案

民進黨立委陳亭妃今在臉書發文，表示收到恐嚇威脅簡訊，害怕媽媽會因此受到傷害，因此清晨6點天還未亮，就匆匆趕往台南市警察局第五分局報案，並直言「政治是一時的，但我們內心的善良與理性，才是最重要的！」

陳亭妃全國票后率先完成選舉補助款公益信託

陳亭妃全國票后率先完成選舉補助款公益信託

軍官逼女拍裸照　嘴硬辯「覺得好玩」

軍官逼女拍裸照　嘴硬辯「覺得好玩」

關廟糖漏窯遺址！陳亭妃拍板確認文資身份加速保存期程

關廟糖漏窯遺址！陳亭妃拍板確認文資身份加速保存期程

台中平頭男亂開10多槍　鄰居驚魂

台中平頭男亂開10多槍　鄰居驚魂

關鍵字：

陳亭妃恐嚇簡訊巡羅守望

讀者迴響

熱門新聞

陰唇留前男友冰箱被丟！

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

咳嗽有痰「吐出來or吞下去」？　醫曝奇效解答了

消防員穿消防衣日本滑雪　還沒上班先處分

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」

即／川普下令暫停對烏克蘭所有軍援

台積電加碼投資3.3兆！川普：若中國犯台　美仍有晶片生產能力

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝

疲老闆現身！90度鞠躬道歉開直播面對

即／疲老闆「不自殺聲明」！親曝和鳳梨現況

骨折也要愛！韓男「當飛機杯」發洩妻提離婚

更多

最夯影音

更多

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面