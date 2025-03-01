軍官隨機逼女拍裸照　嘴硬辯「當下覺得好玩」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

在空軍某聯隊服役的軍官阿茂（化名），去年10月間透過Instagram隨機騷擾陌生女子A，以言語逼迫對方拍攝性影像，甚至指定姿勢，聲稱「我只是會存而已，又不會怎樣」、「軍中搞色的，可是大過起跳」，被逮之後還一度嘴硬「當下覺得好玩」。桃園地院法官日前審理此案，考量到阿茂已獲得A女諒解，最終依恐嚇危害安全罪判處他拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年。

▲阿茂身為軍人卻不知守法，反而透過IG傳訊息逼迫A女拍攝性影像。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂與A女素不相識，他卻利用網路的匿名性，在2023年10月間透過Instagram傳訊息騷擾A女，要求A女拍攝裸照或是不雅影片，甚至指定姿勢，接著秀出爆料公社發文草稿照片，意圖脅迫A女配合，共計6次，內容包含「我只是會存而已，又不會怎樣」、「軍中搞色的，可是大過起跳」、「妳先給我裸照，不然明天就走著瞧吧」等等。

A女擔心發生危險，嚇得報警處理，沒想到警方循線一查，阿茂居然是一名現役軍官。阿茂到案之後，一度嘴硬否認犯行，辯稱當下只是覺得好玩；檢方認為他意圖以開玩笑為理由粉飾自己的行為，犯後態度惡劣，不僅依法將他起訴，還向法院請求從重量刑。

案件進入法院審理階段，阿茂改口坦承犯行，並與A女達成和解、履行賠償完畢。桃園地院法官表示，阿茂不斷威脅A女提供性影像，造成A女心生畏懼，行為確實不應該，考量到雙方事後已經達成和解，他也獲得A女諒解，最終依恐嚇危害安全罪，判處他拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

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(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。

(三) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

(四) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(五) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。