桃園消防局與銘傳大學合作　攜手無人機救災應用打造高效防護網

▲桃園市消防局今天與銘傳大學設計學院簽署合作備忘錄，未來將攜手推動無人機技術。（圖／桃園市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府消防局今（4）日與銘傳大學設計學院簽署合作備忘錄（MOU），雙方將攜手推動無人機技術運應於消防救災領域應用，局長龔永信指出，運用無人機技術可強化災害應變能力，提升火場偵查、山水域搜救、災害勘查等實務運用，為市民打造更安全高效的防護網。

▲桃園市消防局今天與銘傳大學設計學院簽署合作備忘錄，未來雙方將致力推動無人機技術運用在救災等實務上。（圖／桃園市消防局提供）

桃園市消防局今天與銘傳大學設計學院簽署合作備忘錄，雙方由局長龔永信與設計學院院長洪啟東簽署，現場則有無人機操作實錄運用，可讓消防局人員實際模擬學習操作，以運用在實務救災操作上。

龔永信表示，隨著城市發展與氣候變遷，災害型態日趨複雜，運用科技提升救災效能已成為關鍵。近年來，消防局積極導入無人機技術並培訓專業飛手，以確保救災現場即時掌握資訊，提升指揮決策能力。這次合作將深化技術應用，強化消防人員專業訓練，結合學術與實務經驗，開發更完善的無人機救災策略。

▲桃園市消防局局長龔永信實際操作模擬無人機操作。（圖／桃園市消防局提供）

銘傳大學都市設計院院長洪啟東說明，永續發展學系專注於無人機技術研究與應用，今年也成立「永續智慧飛行教室」，提供完整的教學與實作訓練，推動無人機技術於防災與智慧城市建設的發展。此外，銘傳大學桃園校區亦為民航局認證的無人機考場，具備專業測驗與培訓資格，未來將致力於培養更多無人機技術專業人才。

龔永信強調，未來，桃園市政府消防局與銘傳大學將持續深化合作，推動無人機技術於防救災領域的多元應用，共同打造更安全、更智慧的救災環境。