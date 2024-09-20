結合染整工廠辦理火災搶救大量傷病患兵推　桃園消防局演練

▲桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊今天上午在蘆竹區大統新創公司辦理火災搶救暨大量傷病患事故演練。（圖／桃園市消防局蘆竹分隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為強化大量傷病患應變能力，桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊於今（20）日上午在蘆竹區大統新創公司舉辦火災搶救暨大量傷病患演練，透過演練除培養各分隊相互支援救災默契及熟練大量傷病患事故處置流程技巧外，還邀請蘆竹在地染整工廠辦理組合演練，廠方特別動員全體170名員工參與，依照流程並透過演練，以確保狀況發生時能確保每位傷患獲得最好處置。

▲桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊今天舉行火災搶救暨大量傷病患事故演練，救護人員及時為傷患檢傷。（圖／桃園市消防局蘆竹分隊提供）

桃園市消防局蘆竹分隊指出，今天演練項目主要是模擬染整廠內機台故障起火，機台旁員工發現後立即通報並啟動自衛消防編組，但因火勢蔓延迅速，導致多名工人受傷待援，消防人員抵達現場由指揮官評估後，立即啟動大量傷病患應變機制，並增派救災車輛、救護車到場搶救。

▲桃園市消防局蘆竹分隊今天進行災搶救暨大量傷病患事故演練，將傷者後送至醫院救治。（圖／桃園市消防局蘆竹分隊提供）

演練現場火勢發展及傷患狀況均未事先公布，讓參演人員可展現平時訓練成果，達到強化救災及大量傷病患應變能力。較為特殊的是，大量傷患後送管制採用消防局第三救災救護大隊創新線上表單進行統計及回報，相較於紙本更能快速蒐集患者資訊及動向。

▲桃園市消防局蘆竹分隊今天上午辦理火災搶救暨大量傷病患事故演練，圖為現場逼真的演練。（圖／桃園市消防局蘆竹分隊提供）

演練過程中，需各個不同單位救災及救護人員相互配合，包括大隊人員指揮、救災人員快速進行滅火行動及救護人員快速檢傷分類與救護處置，才能達成救援任務。這次大量傷病患演練主軸在於建立現場指揮系統並維持溝通協調的順暢，現場搶救人員再依照傷患檢傷分級及後送順序，以確保每位傷患都能在最短時間獲得最好處置。

蘆竹分隊表示，過去台灣曾發生多起大量傷患事故，為使消防人員搶救過程中能分工有序、有條不紊，只能透過平時積極演訓、不斷精進緊急救護能力及救災戰術，才能在災害發生時及時應變，以守護民眾生命財產安全。