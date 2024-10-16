桃園3搜救犬通過IRO國際認證　搜救隊伍再添生力軍

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市消防局特搜大隊搜救犬小組於9月23日至27日參加新竹市消防局舉辦的IRO國際搜救犬組織認證考試，其中領犬員林建宏與搜救犬Nero、領犬員盧弘恩與搜救犬April順利取得高級瓦礫搜救犬認證，另外領犬員翁順億與搜救犬Kama則通過中級瓦礫搜救犬認證，搜救認證通過率100%，為桃園市搜救隊伍再添搜救犬新戰力。

▲桃園市消防局特搜大隊搜救犬小組上月參加在新竹市消防局舉辦的IRO國際搜救犬組織認證考試，搜救犬Nero（黑色）與April分別通過高級瓦礫搜救犬認證。（圖／桃園市消防局提供）

桃園市消防局指出，6歲的搜救犬Nero是搜救犬小組的老大哥，與搜救犬Emma是同期入隊犬隻，2年間從初級到高級認證總計參加9場認證考試，這次以總分第一名成績順利取得高級瓦礫搜救犬認證，為認證之路畫上完美句點。

▲桃園市消防局特搜大隊搜救犬小組上月參加在新竹市消防局舉辦的IRO國際搜救犬組織認證考試，搜救犬Nero（黑色）通過高級瓦礫搜救犬認證考試。（圖／桃園市消防局提供）

特搜大隊組長楊肅強表示，3歲半的搜救犬April，今年初取得BRH德國搜救犬協會初級路徑追蹤犬認證及IRO中級認證，是桃園消防局唯一具有路徑追蹤及瓦礫搜索雙認證的搜救犬，這次考試也順利升級成為高級瓦礫搜救犬。此外，

3歲半的搜救犬Kama，去年11月取得IRO初級瓦礫搜救犬認證後，首次挑戰中級認證就取得極高評價，並以高分通過中級瓦礫搜救犬認證。

桃園市消防局強調，國際搜救犬組織為國際馳名的搜救犬認證組織，IRO評量測試須經過服從測驗及瓦礫堆搜索測驗，服從測驗需靠領犬員與搜救犬間相互信賴，過程中會有人群、其他大型犬隻圍繞及不定時槍聲干擾，還有水平梯、長隧道、犬隻搬運、不平坦地面等測驗流程。

▲桃園市消防局特搜大隊搜救犬小組上月參加在新竹市消防局舉辦的IRO國際搜救犬組織認證考試，3隻搜救犬通過率高達100%。（圖／桃園市消防局提供）

評測分為初、中、高級，通過中級以上的搜救犬，才能投入國際人道救援工作，這次搜救犬認證考試後，桃園市消防局總計擁有3隻IRO高級瓦礫搜救犬與1隻中級瓦礫搜救犬，未來亦將持續努力精進，為保護民眾生命財產安全繼續努力。