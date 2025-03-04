好心帶街友辦護照！還幫出治裝費　真相曝：賣給人蛇集團賺黑錢

▲檢方查出黃、邱兩人誘騙11名街友代辦台胞證與護照，再轉售大陸人蛇集團牟取暴利。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

黃姓、邱姓男子涉嫌從2015年至2019年間在台北車站、艋舺公園等地，向徐姓等11名街友，以到大陸辦理金融帳戶可領取1萬5千元至2萬5千元不等報酬為誘因，委由旅行社趙姓女子協助申辦台胞照與護照，收購後轉售大陸人蛇集團牟取暴利，檢警去年11月4日向桃園地院聲請搜索票在黃、邱姓等人住處扣得數十本護照與台胞證等證物，其中邱男經檢察官複訊後向法院聲押禁見獲准，檢方將邱等13人起訴，並建請法院從重判刑。

桃園地檢署主任檢察官蔡沛珊根據情資，指揮移民署國境事務大隊、桃園警分局，偵辦犯罪集團利用遊民非法買賣護照案，檢警查出，黃、邱兩人於2015年11月至2018年4月間，在台北車站、北市萬華區艋舺公園向徐姓等街友以急需現金誘騙，以到大陸辦理金融帳戶可領取1萬5千元至2萬5千元不等報酬，共取得11位街友同意，帶往外交部領事事務局，委請旅行社趙姓女子協助申辦護照與台胞證，再提供街友治裝費，收到護照與台胞證後，帶街友前往大陸地區申辦金融帳戶，並於返台後以5千元不等代價收購護照，再將護照出售予大陸人蛇集團牟取暴利。

桃園檢方於208年6月至8月間接獲情資，有大陸人士在西班牙馬德里機場、義大利羅馬錢皮諾機場，持造後的中華民國護照，冒用我國民身分搭機前往英國被查獲。檢警接獲情資後找上徐姓等11名街友，逐步蒐集事證，並於去年11月4日向桃園地院聲請搜索票前往黃、邱等2人住處，當場查扣得數十本台灣護照與台胞證等證物，其中邱姓被告經檢方複訊後，向法院聲押禁見獲准。

▲桃園地檢署指揮移民署國境事務大隊與警方在黃姓與邱姓男子住處查扣大批台胞證與護照等證物。（圖／桃園地檢署提供）

桃園地檢署調查後，認定被告黃、邱與同案被告街友等13人犯行明確，依違反護照條例之買賣護照、誣告、偽造文書等罪嫌起訴，檢方審酌黃、邱等人為牟取我國護照轉售人蛇集團牟取暴利，尋覓及利用急需金錢謀生之街友，誘以小利而為本案買賣護照之行為，致不法之徒得以冒用身分非法入出國境，損及我國護照之公信力及國境安全風險，請法院予以從重量刑，以儆效尤。



桃園地檢署呼籲，護照為政府發給國民持用赴國外旅行之重要國籍及身分證明文件，切勿一時貪圖小利，將護照出售、質借提供擔保、抵充債務或供他人冒名使用而將護照交付他人，以免觸法，影響我國際形象及旅行文件之信用。