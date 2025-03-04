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全家集結40款抹茶商品！甜點、麵包新品齊發　限時第二件6折

▲▼全家抹茶季推出甜點、烘焙新品。（圖／業者提供）

▲全家抹茶季推出甜點、烘焙新品，即日起至3月18日指定品「第二件6折」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店推出抹茶季，精選來自靜岡、小山園、八女等日本知名頂級抹茶粉，3月5日起陸續推出10款特色新品，甜點、烘焙麵包都有，即日起至3月18日指定品「第二件6折」；買中杯以上Let's Café 。此外「全家行動購」也精選30款抹茶商品，總共40款齊發。

▲▼全家抹茶季推出甜點、烘焙新品。（圖／業者提供）

▲全家甜點品牌「minimore」，此波推出4款抹茶新品。（圖／業者提供）

全家甜點品牌「minimore」被網友喻為「被便利商店耽誤的甜點店」，此波推出4款新品，包括「抹茶麻糬泡芙」Q彈泡芙皮內餡滿滿抹茶內餡，濃郁爆餡。還有「抹茶冰心乳酪條」，以麻糬皮包裹抹茶起司條，融合餅乾酥底口感，層次豐富。

「抹茶千層蛋糕」則有濃郁抹茶內餡，加上抹茶蛋皮。更重磅聯名排隊名店「午冬5.TUNG」，推出「抹茶酥頂點心杯」，嚴選八女與小山園抹茶粉製作酥脆餅體，搭配抹茶沾醬，讓人回味無窮。

▲▼全家抹茶季推出甜點、烘焙新品。（圖／業者提供）

▲烘焙麵包類，多款抹茶新品。（圖／業者提供）

而烘焙麵包類，則有「靜岡抹茶菠蘿」，結合小山園抹茶與紐西蘭天然奶粉，酥脆與濕潤口感交織。「一抹茶香鬆餅」以靜岡抹茶粉製成蓬鬆餅皮，搭配抹茶奶霜與宇治抹茶豆沙，每一口都散發濃厚茶香，層次豐富。

「抹茶奶霜蛋糕」則是八女抹茶粉調製的戚風蛋糕，柔軟細緻，搭配雙重口味的抹茶奶霜與原味奶霜，為味蕾帶來雙重滿足。

「SO HOT炎選店」推出限定商品「抹茶脆皮可麗露」焦糖化的外皮包裹濕潤內餡，每一口都散發深厚抹茶韻味與迷人的蛋香。此外，2款熱銷商品也再次回歸，「玄米抹茶麻吉麵包」融合靜岡與台灣抹茶粉，內餡搭配低溫細磨玄米巧克力醬，口感更添層次。

更與台灣貝果第一品牌「好丘Good Cho’s」聯名，推出「抹茶蜜桃乳酪貝果」，選用台灣抹茶粉揉入 Q 彈貝果體，搭配澳洲奶油乳酪、台灣水蜜桃乾，果香與茶香交織。

▲▼全家抹茶季推出甜點、烘焙新品。（圖／業者提供）

▲買Let's Café 中杯咖啡，可享minimore「全品項半價」優惠。（圖／業者提供）

全家即日起至3月18日，購買指定抹茶商品「第二件6折」；買 Let's Café 中杯以上咖啡，口味任選，可享minimore「全品項半價」優惠。

▲▼全家抹茶季推出甜點、烘焙新品。（圖／業者提供）

▲全家抹茶季。（圖／業者提供）

此外，「全家行動購」電商平台，也同步推出近30款抹茶商品，從糕點、甜點、飲料，甚至保養品都有。包括靜岡抹茶生土司厚片、玫瑰抹茶塔、FMC 箱購旨味日式綠茶，還有植村秀的全新抹茶精萃潔顏油，都能一次入手，即日起至3月31日到「全家行動購」或APP點數換購物金，可享優惠價購買指定商品。

★萊爾富X辻利茶舗

萊爾富近來Hi café聯名「Kenji健司x辻利茶舗」，推出3款期間限定新品，包含辻利抹茶歐蕾、辻利抹茶珍珠歐蕾、抹茶拿鐵咖啡，至今天（3月4日）還有嚐鮮價59元。

▲萊爾富Hi café聯名「Kenji健司x辻利茶舗」，推出期間限定飲品。（圖／業者提供）

★拉亞漢堡X小柳津抹茶

此外，早午餐連鎖品牌「拉亞漢堡」找來日本靜岡老字號抹茶名家「小柳津抹茶」聯名，推出全新「天空の抹茶」系列新品，把濃郁日式抹茶加入5款經典品項當中，還有升級的「天空抹茶乳酪貝果」、鹹甜「抹茶炸雞芝加哥堡」等，即日起於全門市正式上市。

慶祝新品上市，即日起透過官方APP點餐，單筆消費線上支付滿200元，須內含天空抹茶聯名餐點任1款，即有機會抽中日本靜岡之旅，「抹茶拿鐵」也有APP獨家優惠價65元。

加碼2大外送平台下單也有優惠，foodpanda享抹茶聯名系列套餐75折、Uber Eats於3月4日起則可享8折優惠。

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