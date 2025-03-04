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全家「藍莓霜淇淋」明起回歸！限時3天特價　5支188元

▲▼全家再度合作台灣在地藍莓品牌「山丘藍」，推出「Fami!ce × 山丘藍藍莓霜淇淋」，同步推出2款藍莓與起司碰撞新品。（圖／業者提供）

▲全家再度合作台灣在地藍莓品牌「山丘藍」，推出「Fami!ce × 山丘藍藍莓霜淇淋」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店3月霜淇淋口味，再次合作台灣在地藍莓品牌「山丘藍」，聯名推出「Fami!ce × 山丘藍藍莓霜淇淋」，此次回歸提升藍莓果汁含量，綜合口味可混搭同樣強勢回歸的「比利時巧克力」或「小農牛奶」，3月5日起限時3天特價，5支188元。

全家「山丘藍藍莓霜淇淋」曾創下熱銷330萬支超狂紀錄，此次回歸也升級，提升了藍莓果汁含量，帶來更濃郁的果香，酸甜比例更融合。更推出創意新吃法，可混搭「比利時巧克力」口味或「小農牛奶」。

▲▼全家再度合作台灣在地藍莓品牌「山丘藍」，推出「Fami!ce × 山丘藍藍莓霜淇淋」，同步推出2款藍莓與起司碰撞新品。（圖／業者提供）

▲「Fami!ce × 山丘藍藍莓霜淇淋」此次回歸升級，提升藍莓果汁含量。（圖／業者提供）

全家說明，山丘藍是台灣本土種植的藍莓品牌，在地鮮採，一年一收，而全家呼應聯合國永續發展目標SDG12「負責任的消費與生產」，長期透過「採購、銷售、開發」三面向，積極支持在地好物。

「Fami!ce × 山丘藍藍莓霜淇淋」3月5日起開賣，售價49元，3月5日至7日快閃特價，在APP隨買跨店取也祭出「5支188元」優惠，口味不限，讓霜淇淋控可以囤起來慢慢吃。

▲▼全家再度合作台灣在地藍莓品牌「山丘藍」，推出「Fami!ce × 山丘藍藍莓霜淇淋」，同步推出2款藍莓與起司碰撞新品。（圖／業者提供）

▲同步推出2款藍莓與起司碰撞新品。（圖／業者提供）

藍莓新品還推薦法國國民品牌「Kiri藍莓乾酪沾醬+餅乾棒」，全家獨家販售，將細緻奶油乳酪與莓果風味結合，帶來柔滑酸甜的雙重享受；日系起司品牌emina也加入行列，推薦口感清爽的熱銷藍莓起司。

3月5日至4月1日，「Kiri乾酪沾醬+餅乾棒」特價139元，藍莓起司享單件119元、兩件219元、三件299元優惠，讓消費者買越多省越多，輕鬆享受春日輕食風味。

★7-11新推「草莓巴斯克霜淇淋」

▲7-ELEVEN 推出新口味「韓國草莓巴斯克霜淇淋」。（圖／業者提供）

7-ELEVEN自3月5日至4月1日也推出全新冰品，雪淋霜新口味「韓國草莓巴斯克霜淇淋」，嚴選韓國雪香草莓，搭配濃郁的巧達起司，呈現巴斯克乳酪蛋糕的微鹹風味，讓甜美果香與奶香交錯融合，每口都充滿層次感，售價49元。

霜淇淋新品期間，每逢周末五六日，全口味憑icash2.0 或 icash PAY支付享「第二支半價」。

▲7-11 推出「櫻花玫瑰風味思樂冰」。（圖／業者提供）

思樂冰新品則推出「櫻花玫瑰風味思樂冰」，以粉嫩櫻花與優雅玫瑰香氣調和，沁涼口感，帶來春日浪漫氛圍，中杯30元、大杯39元、特大杯45元。

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