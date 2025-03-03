超商推聯名蜂蜜美式、拿鐵「買1送1」！早餐組合銅板價50元有找

▲萊爾富新推出蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵，限定期間買1送1優惠。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

迎接春季，萊爾富攜手「蜂蜜先生」推出2款聯名咖啡飲品，包括「蜂蜜拿鐵」、「蜂蜜美式」，3月5日起至3月11日限時嚐鮮價「買1送1」。另外適逢「318國際早餐日」，3月5日至4月1日也推出指定時段早餐銅板價，多款飯糰或三明治搭飲料，組合優惠只要49元，等於飲料免費請你喝。

▲萊爾富同步推早餐優惠。（圖／業者提供）

萊爾富表示，蜂蜜先生堅持專業養殖模式及純天然的蜂蜜採收，採用嚴格的檢驗標準，生產出「天然無添加」及「符合國際標準」的好品質產品，此波合作，將推出2款聯名咖啡新飲品，讓咖啡愛好者多一種風味選擇，3月5日起開賣。

其中大杯「蜂蜜拿鐵」（單杯售價65元），以經典拿鐵搭配天然龍眼蜜，溫潤奶香中透出蜂蜜的淡雅清甜，層次豐富，不過於甜膩，在春日品嚐更是溫暖、香甜的美味拿鐵新體驗。

另一款「蜂蜜美式」（單杯售價55元），則直接在香醇的美式咖啡中加入天然蜂蜜，讓咖啡的苦與蜂蜜的甜度中和，喝起來甜度適中，加上獨特的花香和果香，讓蜂蜜美式咖啡整體層次更提升。

兩款新品咖啡皆可製作成冰或熱飲，3月5日至3月11日期間，門市限時嚐鮮優惠價「買1送1」，3月12日至4月1日期間，則推出「第2件5折」優惠。

▲萊爾富推出早餐優惠，指定時段組合價49元。（圖／業者提供）

●早餐銅板價49元

另外，迎接一年一度的318國際早餐日，萊爾富推出「早餐2.0加料升級」活動，針對夾心三角飯糰與三明治進行餡料調整，整體內餡比例更有感升級，三明治吐司則透過配方調整風味，讓口感更柔軟、滑順。

3月5日至4月1日期間，每日的上午6點至9點祭出限定優惠，只要在萊爾富門市購買任一飯糰或三明治，搭配指定飲料，即享「合購優惠價49元」，最高可現省40元。

▲爆漿三起司三明治，搭配蔬果汁49元。（圖／業者提供）

像是使用三種起司的爆漿三起司三明治（售價49元） ，口感濃郁拔絲，搭配果汁時刻100%純柳橙汁（售價40元），即享合購優惠價49元，等於買三明治送飲料的概念。

還有穩居熱賣排行榜的夾心三角飯糰「嘉義雞肉飯」（售價35元），除了將飯體升級外，更加入濃郁的蔥油拌飯，提升香氣與口感，指定期間搭配光泉系列豆漿、米漿、無加糖鮮豆漿（售價25元），亦享合購優惠價只要49元。

喜愛海鮮的民眾，也可選擇豪華鮭魚卵夾心三角飯糰（售價49元），不僅鮭魚肉增加，鮭魚卵也同步增量，再搭配波蜜果菜汁（售價30元），同享合購優惠價只要49元，等於超商免費請喝蔬果汁。

▼萊爾富早餐指定時段，AM 6:00-9:00 優惠。（圖／業者提供）

★全家「椰棗新品」

全家看準全台穆斯林人口高達30萬，迎接一年一度「齋戒月」，除了首創推出「日落優惠」，更赴馬來西亞採購超過1萬公斤「椰棗」開發出6款新品。「椰棗」對穆斯林而言是具有宗教、文化、營養等多重意義的「生命之果」，營養價值極高，是穆斯林在齋戒月日落後，進食的開齋餐。

6款椰棗新品自3月5日起陸續開賣，包括「Let’s Café椰棗蜜拿鐵」、「椰棗蜜牛奶」、「椰棗果乾麵包」、「椰棗核桃小土司」、「玫瑰風味椰棗」、「黑種草籽椰棗」等特色商品。

▲全家為了齋戒月飲食需求，特地開發6款椰棗美食、飲品。（圖／業者提供）

即日起至3月31日，每天「晚間6點至清晨6點（18:00-6:00）」推出日落優惠，百項清真友善商品9折，包括椰棗新品，還有像是東南亞進口的「大哥椰漿味花生豆」、「香蕉脆片」、「巧克力威化餅」、「印尼炒麵」等。

▲全家「日落優惠」推出上百項清真友善商品折扣。（圖／業者提供）