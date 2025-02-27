限1天！全家咖啡「買3送3」　7-11「買7送7」超商優惠一次看

▲全家咖啡「買3送3」限定一日優惠來了。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

咖啡控先筆記！全家便利商店即將在3月1日推出每月一號限定「全盈會員好康日」，祭出特濃拿鐵、特濃美式同品項「買3送3」。而7-ELEVEN 日前也預告同天推出「精品會員日」，大杯精品美式、大精品拿鐵「買7送7」。

★全家

全家APP「隨買跨店取」於3月1日推出每月一號限定「全盈會員好康日」，只要成為全盈+PAY會員，購買大杯「特濃美式」或「特濃拿鐵」，就可享「買3送3」優惠。限定一日優惠，當天上午10點開賣，每會員限購一次。

全家APP「隨買跨店取」3月1日全盈+PAY 會員限定，10:00-23:59開賣：

特濃美式，買3送3，原價330元，特價165元。

特濃拿鐵，買3送3，原價390元，特價195元。

▼全家咖啡3月1日「買3送3」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-11在「OPENPOINT行動隨時取」3月1日推出限定「精品會員日」：



CITY PRIMA大杯精品美式，買7送7 (5萬組)，700元。

CITY PRIMA大杯精品拿鐵，買7送7 (2萬組)，770元。

CITY PRIMA大杯精品馥芮白，買7送7 (3萬組)，840元。

CITY PRIMA中杯精品冰燕麥拿鐵，4杯240元 (限量2萬組)。

▼7-11精品咖啡限時一天買7送7。（圖／7-11提供）

