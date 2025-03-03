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7-11隱藏優惠「咖啡買1送1」！女孩節限時「380元組合」一次看

▲▼7-11超商優惠，濃萃系列咖啡、厚乳拿鐵「買6送6」，指定文具「買3送1」。（圖／業者提供）

▲7-11 隱藏優惠，多款咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

過完3天連假，迎接上工日想來杯咖啡提神，7-ELEVEN在「LINE禮物」推出咖啡隱藏優惠，包括人氣濃萃美式、濃萃拿鐵、精品美式、精品馥列白、厚乳拿鐵⋯等通通「買1送1」，同時即日起至3月8日在APP開跑「寵愛閨蜜女孩節」，多項指定組合380元。

★7-ELEVEN

●「LINE禮物」隱藏優惠：

大杯冰濃萃拿鐵，買1送1（原價每杯75元，特價1杯38元）→購買連結
特大杯冰濃萃美式，買1送1（原價65元，特價1杯33元）→購買連結
大杯熱精品馥列白拿鐵，買1送1（原價120元，特價1杯60元）→購買連結
特大杯冰厚乳拿鐵，買1送1（原價85元，特價1杯43元）→購買連結
大杯冰馥列白拿鐵，買1送1（原價120元，特價1杯60元）→購買連結
大杯冰精品美式，買1送1（原價100元，特價1杯50元）→購買連結
大杯熱好時經典可可，買1送1（原價65元，特價1杯33元）→購買連結

▼7-11多項咖啡在LINE禮物買1送1。（圖／業者提供）

▲▼7-11連假優惠。（圖／業者提供）

●OPENPOINT行動隨時取「寵愛閨蜜女孩節」：

7-11即日起至3月8日，在OPENPOINT行動隨時取開跑「寵愛閨蜜女孩節」，CITY系列指定飲品組合優惠價380元。

CITY CAFE風味系列指定熱飲(好時經典可可/皇家伯爵 /焙烤榛果/太妃焦糖)，任9杯380元(5萬組)。
CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡，任7杯380元 (5萬組)。
CITY PRIMA中杯精品馥芮白，6杯380元 (5萬組)。
CITY CAFE大杯燕麥拿鐵，7杯380元 (5萬組)。
CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選9杯380元 (3萬組)。

▼7-11「寵愛閨蜜女孩節」咖啡飲品組合價380元。（圖／業者提供）

▲▼7-11在OPENPOINT行動隨時取「寵愛閨蜜女孩節」，推出咖啡飲品組合價380元。（圖／業者提供）

★全家

全家便利商店每周一在APP行動隨時取推出「周一單品日」，多項單品咖啡2杯超殺價，最低55折起。

大杯單品美式2杯110元，55折。
大杯單品拿鐵2杯120元，55折。
大杯特濃美式2杯65元，6折。
大杯特濃拿鐵2杯75元，58折。

▲全家「周一單品日」多項咖啡2杯超殺價。（圖／業者提供）

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